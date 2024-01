'Waarom zou ik de islam erbij willen krijgen als ik progressief ben?'

Beste Geert Wilders,

Dat waren ze weer, de gemeenteraadsverkiezingen. Veel was hetzelfde als altijd. Er waren de gebruikelijke landelijke kopstukken van de landelijke politieke partijen op televisie, en de gebruikelijke ergernis daarover: wat hebben landelijke politici met de gemeenteraad van Deventer, Sittard-Geleen of Winschoten te maken?

Er was de gebruikelijke focus op Amsterdam en de gebruikelijke ergernis daarover: wat hebben de inwoners van Helmond, Zierikzee en Stadskanaal te maken met de problemen van Amsterdam? Er was de gebruikelijke aandacht voor de schreeuwerige nieuwkomers, in dit geval met name DENK en in Amsterdam Forum voor Democratie. De FvD-lijsttrekker daar was Annabel Nanninga, een columniste, dus net als bij onder anderen Ronald Plasterk kreeg ze als politicus citaten uit haar columns voor haar kiezen. Er was de gebruikelijke hilariteit over de krankzinnige hoeveelheid kansloze splinters, vaak georganiseerd rond één onderwerp of, heel modern, één etniciteit.

En natuurlijk de gebruikelijke lol om alle bedoelde of onbedoelde pogingen tot originele campagneleuzen. ‘Voel de liberaal in je’, op de verpakking van VVD-condooms. ‘Bedankt dat je naar me omcake’, naast een foto van een plak cake, aangeboden door de ChristenUnie. ‘Zo VRIJ als een aardbei!’ van de lokale partij VRIJ Beverwijk.

Zoals altijd was de campagne het felst en interessantst in Rotterdam. Je had daar tot vlak voor de verkiezingen de absurde situatie dat je als rechtse Rotterdammer op Leefbaar Rotterdam kon stemmen, maar daar dan wel een verbond met het Forum voor Democratie bij kreeg. En als linkse Rotterdammer kon je op de PvdA, de SP of GroenLinks stemmen, maar kreeg je daar het islamitische NIDA bij. Wat een krankzinnigheid. Waarom zou ik in vredesnaam de islam erbij willen krijgen als ik progressief ben? Of Baudet als ik no-nonsense rechts ben? Vlak voor de verkiezingen spatte het links-islamitisch verbond, zoals Leefbaar Rotterdam het even pesterig als terecht noemde, alsnog met een luide knal uit elkaar.

En dan was er jouw PVV, voor het eerst vertegenwoordigd in tientallen gemeenten, ook in Rotterdam. De inderhaast opgetrommelde tweede keus-lijsttrekker moest de boer op met een ‘verkiezingsprogramma’ ter grootte van de achterkant van een bierviltje, waar het ook leek op te zijn geschreven. Aboutaleb afzetten en ‘stoppen met onzinsubsidies voor onder andere kunst, cultuur en duurzaamheid’: zomaar twee hoogtepunten. In een debat met Joost Eerdmans werd hij afgemaakt. ‘Wees lief voor elkaar,’ riep een vrouw in het publiek nog schattig.

En toen kwam daar nog jouw bom. Een knullig clipje met alles dat de islam volgens jou is. Van fascisme tot vrouwenonderdrukking tot dierenleed. Noem iets kuts en het kwam langs in die paar minuten Zendtijd Voor Politieke Partijen, op Nickelback na. Als je in plaats van ‘islam’ had gezegd ‘islamisme’ was ik het volledig met je eens geweest. Maar het ging je natuurlijk niet om het debat, maar om de ophef, en die kwam: allerlei mensen vonden opeens dat de vrijheid van die zendtijd voor politieke partijen ingeperkt moet worden. Je kreeg op de valreep precies de verontwaardiging en de rel, dus de aandacht die je wilde. Ook al: zoals gebruikelijk.