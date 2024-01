Annabel Nanninga: 'Van der Laan heeft Amsterdam niet liever achtergelaten'

Afgelopen zomer twitterde je weg te willen uit de ‘onleefbare kutstad’ Amsterdam. En nu, blijf je ‘uit liefde’ in Amsterdam wonen. Wat is er in de tussentijd gebeurd?

‘Die tweet kwam wel op een moment dat ik de stad uit wilde. Mijn jongste dochter is bijna het huis uit en dan is het niet zo gek dat mijn man en ik openstonden voor de verhuis-optie. Maar ik heb deze stad nooit gehaat. Ik heb een haat-liefdeverhouding met Amsterdam. Ik zie wel dingen gebeuren die me kwaad maken; dat het anti-radicaliseringsbeleid ontspoort, dat deze stad alleen plek biedt aan rijken en sociale huurwoningen, en dat Amsterdammers rechts van D66 niks te kiezen hebben. En dan kan je hard aan de zijlijn “Doe iets!” blijven roepen, maar op een gegeven moment wordt het tijd om zelf iets te doen.’

Ondertussen staat Forum bij bijna alle politieke partijen in Amsterdam te boek als een nieuwkomer met een racistische ondertoon. Met dank aan bizarre uitlatingen van Yernaz Ramautarsing over bepaalde bevolkingsgroepen of homo’s in relatie tot het IQ. Alle grote partijen behoudens de VVD weigeren nu al met Forum samen te werken. Baart je dat geen zorgen?

‘Dat bij voorbaat uitsluiten past in de door links-extremisten bedachte frame van Forum als partij met vermeende racistische trekjes. Sneu is wel dat de mainstream politiek dit goeddeels overneemt. Maar ik lig er niet wakker van. Al die politieke partijen met voorop D66, GroenLinks en PvdA, die nu hard roepen ons uit te sluiten, staan nou niet bepaald bekend om hun betonnen ruggengraat, dus het kan er straks heel anders aan toegaan. Aan ons zal het niet liggen. Als we als Forum iets willen bereiken in Amsterdam, dan snappen we ook wel dat we moeten samenwerken met andere partijen. Ook al gaat het er landelijk anders aan toe.’

De deur van je fractiekamer staat straks op een kier voor D66 en GroenLinks, die waarschijnlijk de grootste worden?

‘Nogmaals: wij sluiten niemand uit. Al wordt het er niet makkelijker op nu Pechtold en Ollongren een soort kruistocht voeren tegen Forum, en dan vooral tegen de persoon van Thierry Baudet. En wat betreft GroenLinks: dat blijft toch een partij van rare luchtfietsers. Helemaal nu ze gaan meedoen samen met extreemlinkse en dubieuze organisaties achter die antiracisme-demonstratie op 18 maart. Ach, ik nam die partij al niet meer serieus toen eind vorig jaar de hele gemeenteraadsfractie demonstratief de raadszaal verliet omdat enkele als Zwarte Piet verklede activisten op de publieke tribune gingen zitten. De GroenLinks-raadsleden gaven nadien te kennen zich gekwetst te voelen door die Zwarte Pieten. Guttegut, hoe moet dat straks met de mentale gesteldheid van GroenLinks als er echt iets schokkends gebeurt in Amsterdam?’

Blijft over als grote Amsterdamse partij: de VVD.

‘De houding van die partij getuigt van meer realiteitszin, maar we maken wel duidelijk aan de kiezer dat de VVD ook in Amsterdam geen geloofwaardige partij op rechts is. De VVD hier heeft altijd ingestemd met meer asielkiezers en heeft er geen enkel bezwaar tegen als er een Turkse mega-moskee in Noord komt zonder dat de geldschieters en drijvende krachten achter dit project goed worden doorgelicht. Ach, als puntje bij paaltje komt, zijn de grote partijen als de VVD, D66, GroenLinks, SP en de PvdA volkomen inwisselbaar. Het is één pot nat. Helemaal als die partijen gaan meebesturen. Dan krijgen ondoorzichtige coalitiebelangetjes en machtspolitiek de overhand.’

Baudets stopwoordje ‘partijkartel’ gaat dus ook opduiken in de hoofdstad?

‘Ja, en daarmee openen we de ogen van de Amsterdamse kiezer. Forum is het jongetje uit het sprookje De Nieuwe Kleren van de Keizer, dat gewoon roept dat de keizer voor schut staat in zijn nakie. We leggen de morele hypocrisie van de gevestigde politiek en het totale gebrek aan eigen ideeën bloot. Daar weten ze geen raad mee, dus gaan ze Forum maar zwart maken. Ik snap dat ook ergens wel. Op grond van de peilingen is Forum zowat de tweede partij van Nederland. En de concurrentie heeft inmiddels ook door dat we in Amsterdam hoge ogen kunnen gaan gooien. Vooral voor de VVD, PvdA, D66 en GroenLinks is dat een klap in het gezicht.’

De VVD, PvdA, D66 en GroenLinks hebben nu eenmaal sterke wortels in Amsterdam. Zo gek is dat dan toch niet dat ze hard van zich afbijten?

‘Amsterdam is meer dan een thuishaven van deze vier partijen dan wel van de gevestigde politiek. Het is ook het domein van de mainstream media. Met Hilversum als favoriete werkplek, maar als kerngebied de grachtengordel. En dat levert een vernauwende blik op. Neem nu het genderneutrale gedram of de aandacht voor het krankzinnige standpunt dat Zwarte Piet racisme is, dat doorsijpelt van de grachtengordel naar Hilversum. In gemeentes als Hoorn of Purmerend is dit totaal geen issue. Daar vinden ze dat de mensen in Amsterdam gek geworden zijn. Deze mening zijn ze ook toegedaan in Rotterdam, waar Forum-alliantiepartner Leefbaar Rotterdam is uitgegroeid tot een geloofwaardige rechtse en gerespecteerde bestuurderspartij. Deze slag hopen we met Forum ook te gaan maken in Amsterdam.’

Je richt je gifpijlen vooral op de PvdA. Ondanks het feit dat de sociaal-democraten allang niet meer de grootsten zijn in de hoofdstad, rep je van de ‘PvdA-maffia’. Sla je nou niet door?

‘Ik kan er niet minder van maken. De PvdA mag dan niet meer in het college van B&W zitten, als schaduwkartel is die partij alom aanwezig. Kijk even naar die hele laag ambtenaren die PvdA-lid zijn. En tel even de PvdA-prominenten op sleutelposities: Rob Oudkerk is baas van de middelbare scholenvereniging in de stad, Fatima Elatik heeft een kort lijntje met politiecommissaris Aalbersberg gevonden, Felix Rottenberg zit in de Kunstraad, Wouter Bos in de raad van bestuur van het AMC en Khalid Boutachekourt is de bestuursvoorzitter van de Amsterdamse woningbouwverenigingen. Deze lieden zijn niet van plan om zomaar hun machtspositie op te geven. Begrijp me goed: er is niks op tegen dat die mensen PvdA-lid zijn, maar het lijkt er sterk op dat ze daar alleen maar zitten op grond van de juiste politieke kleur en dito vriendjes en niet vanwege hun professionele kwaliteiten.’

Hoe ver reiken jouw ambities? Na enkele jaren Amsterdam de Haagse politiek in?

‘Daar denk ik nog helemaal niet aan. Ik ben van plan om minimaal vier jaar voor Forum in de gemeenteraad te zitten, maar het zou heel goed kunnen dat ik de komende twintig jaar politiek actief blijf.’

Met als droombaan: burgemeester worden van ‘onleefbare kutstad’ Amsterdam?

‘Daarmee zou ik de stad geen dienst bewijzen. En dat zou ook heel raar zijn: Forum is principieel voor een gekozen burgemeester en we gaan er alles aan doen om dit voor elkaar te krijgen in Amsterdam. Ik erger me dan ook wild aan de discussie in de mainstream media wie benoemd gaat worden tot nieuwe burgemeester van Amsterdam. Dan gaat het over de vraag: zal het Femke Halsema van GroenLinks worden of toch iemand van D66? Zelden gaat het over de vraag of het niet eens tijd wordt voor een gekozen burgemeester.’

Stel dat Halsema toch burgemeester wordt...

‘Dat zou verschrikkelijk zijn met haar hautaine voorkomen. Femke Halsema heeft nul draagvlak in Amsterdam, alleen bij het grachtengordelkliekje. Theodor Holman en Theo Hiddema lijken me wel leuke burgemeesters. Allebei kleurrijke persoonlijkheden en onafhankelijke geesten waarmee je tenminste kan lachen. Net zoals je dat kon met Eberhard van der Laan.’

Heeft Van der Laan de stad een beetje liever achtergelaten?

‘Helaas niet. De aanpak van geradicaliseerde moslims is een sof, de onverdraagzaamheid is groter dan ooit en de kans op een terreuraanslag alom aanwezig. Neem nou die actie van die Palestijn, die de ruiten insloeg van dat Joodse restaurant in Oud-Zuid. Een regelrechte terreuraanslag, maar daar denkt de gevestigde politiek toch anders over. Nou, voor deze wegkijkpolitiek is na 21 maart geen plaats meer als het aan mij ligt. En hopelijk ook als het ligt aan de Amsterdamse kiezer.’

Lees het hele interview op Blendle.