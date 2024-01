‘Een moderne fascist herken je nauwelijks, maar Constant Kusters is een ouderwetse nazi’

Beste Constant Kusters,

Het nadeel van veel moderne fascisten is dat ze zich hullen achter een rookgordijn van kwinkslagen. Een moderne fascist herken je nauwelijks meer in één keer. In die zin ben jij een verademing: gewoon een echt ouderwetse nazi, die van meet af aan duidelijk maakt dat hij iedere ochtend wakker wordt met zijn rechterarm schuin omhoog, droomt in beelden van Leni Riefenstahl en het liefst in een Boss-pak in zijn Volkswagen over oneindige snelwegen zou rijden terwijl Wagner door de speakers klinkt.

Omdat een fascist tegenwoordig moeilijker valt te herkennen, hebben media er ook een lastige verhouding mee. Als iemand geloofwaardig doet of hij een democraat is, wordt hij vaak gemakshalve ook maar behandeld als een democraat. Bij nazi’s als jij was dat anders: die werden doorgaans behandeld als een nazi. Maar kennelijk heeft ook hier het postmodernisme onverbiddelijk toegeslagen.

Ik kwam de afgelopen week een vrolijk rubriekje tegen van de lokale nieuwssite In de Buurt Arnhem, overigens een initiatief van de Persgroep, die in Nederland de Volkskrant, Trouw en het AD uitgeeft. De site heeft als doelstelling inwoners van Arnhem te ‘inspireren en informeren’. Dat lukt vorige week bijzonder goed, want wie was de ster van de rubriek ‘Favorieten van’? De Nederlandse derderangs Adolf Hitler!

‘Om de lijsttrekkers beter te leren kennen – en een overwogen besluit te nemen bij de verkiezingen – hebben wij van In de Buurt Arnhem ze uitgenodigd iets te vertellen over hun stad. Wat zijn de favoriete plekken in Arnhem van Constant Kusters van de NVU?’ En wat vertelde jij? Dat je graag met je vrouw gaat eten bij restaurant De Smidse. De reden? ‘Een fijn restaurant waar je heerlijk kunt eten.’ Ik weet niet of Joseph Goebbels heel trots op je zou zijn geweest, Constant: dit had allemaal wel iets wervender gekund. Wandelen met je gezin doe je graag in Sonsbeek. Waarom? ‘Een prachtig park waar je heerlijk kunt wandelen’.

Verdammnis, Mensch! Doe eens je best! Zwemmen doe je graag in zwembad Klarenbeek, konden we vervolgens lezen, in deze aanzet tot een overwogen besluit bij de verkiezingen. Daar kon ik me al iets meer bij voorstellen, jou zwemmend. Wat is de borstcrawl immers meer dan een serie linkse en rechtse Hitlergroeten te water? Het viel me nogal tegen, Constant. Niet eens een verwijzing naar de Slag om Arnhem. Of een vrijetijdstip voor de goede verstaander: de Ikea of zo.

Ik las heel even dat je zei dat de eenden en zwanen in Sonsbeek fascistisch zijn, maar er bleek in tweede instantie ‘fantastisch’ te staan. Gewoon een gezellig interviewtje voor een gezellig rubriekje met gezellige antwoorden, met iemand die miljoenen mensen wil vermoorden.