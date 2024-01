Hollandse hits: maakt André Hazes rommel of nationaal cultuurgoed?

Zo’n 5 miljoen Nederlanders houden van Nederlandstalige muziek, blijkt uit onderzoek. De ene helft luistert het liefst naar popmuziek, de andere helft houdt van volksmuziek van Hollandse helden als Jannes, Wolter Kroes en André Hazes. Ze mogen klagen over gebrek aan aandacht en waardering, terwijl: ­‘Het is nationaal cultuurgoed!’

Edwin van Hoevelaak is de producer van Wolter Kroes, Jeroen van der Boom, Thomas Berge en André Hazes. Hij signaleert dat het repertoire zoals dat op het Muziekplein vertolkt wordt, ondergewaardeerd is. In Duitsland en Frankrijk moet 40 procent van de gedraaide muziek op de radio nationaal zijn. Hij heeft het er zelfs weleens met Mark Rutte over gehad. ‘Dan moet je bij de staatssecretaris van Cultuur zijn,’ zei de minister-president. ‘Precies,’ riep Van Hoevelaak, ‘het is nationaal cultuurgoed!’ Rutte zou er eens induiken.

Zanger René Karst kan zich opwinden over de aandacht die zijn soort muziek op de radio krijgt. Of beter: niet krijgt. Was in Den Haag niet bedacht dat 35 procent van de liedjes op Radio 2 Nederlandstalig moesten zijn? ‘En wat zeiden ze in Hilversum: “Wij luisteren niet naar de politiek, wij luisteren naar het publiek.” Het publiek? Een vergeten groep. Verwaarloosd. Genegeerd. We mogen best wat trotser zijn op ons eigen repertoire, op onze talenten.’

Niet alleen bij Karst opper ik dat ik moet denken aan de opkomst van Trump, aan de zetelwinst van Wilders. Zulke fans? En dan werd er voorzichtig een beetje geknikt. Goede mensen, lieve mensen, maar mensen met een ergernis.

Een prominent podium bood traditioneel de Tros, sinds Op Losse Groeven en Op Volle Toeren de omroep die het Hollandse repertoire koestert. Er werden muziekreizen georganiseerd, soms wel voor 800 mensen, tot en met een cruise vanuit Miami aan toe.

Toen brak een periode aan van de Muziekfeesten, maar vooral ook van het digitale kanaal S terren. nl. Moeiteloos het succesvolste online-initiatief van de publieke omroep, stelt Speer Stok, producer van Muziekfeest op het Plein. Tot het aantal digitale kanalen van zeventien naar tien moest, en Sterren.nl sneuvelde. Bleef over een radiozender en wat zendtijd op de vroege zaterdagmiddag. Even leek SBS in het gat te springen met de talentenjacht Bloed, Zweet en Tranen, maar dat was een kort leven beschoren.

‘John de Mol zou eens mee moeten gaan naar een Mega Piraten Festijn,’ zegt succesproducer Edwin van Hoevelaak. Een reeks van negen spektakels wordt dan afgesloten voor 33.000 bezoekers in de Arnhemse Gelredome.

