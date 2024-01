Verkeerd gegokt: Mark de J. krijgt 18 jaar cel voor moord op Koen Everink

Op 8 oktober 2015, vijf maanden voor de dood van Koen Everink, gaan Mark de J. en Everink ’s middags naar Holland Casino in Utrecht. Ze besluiten, zoals De J. verklaart, ‘groot te gaan gokken’ en verliezen beiden een flinke som geld. Everink komt volgens De J. op het idee om contant geld op te halen in zijn huis in Bilthoven en terug te gaan naar het casino. De J.: ‘Hij haalde duizenden euro’s uit een schoenendoos. In het casino kreeg ik van die 1000 euro-fiches te leen. We hebben alles vergokt.’

Vier dagen na de rampzalige casino-avond ontvangt De J., die zelf stelt behoorlijk ondersteboven te zijn van het verlies, een appje van Everink: ‘Klopt het dat je het nog niet hebt overgemaakt? Ik zie het niet op mijn rekening namelijk.’ Er kruisen twee berichten, want De J. typt precies op datzelfde moment: ‘Chef, ik maak geld over als ik terug ben in Nederland. Niet aan toegekomen. Zorg dat ik eind van het jaar 12k overmaak.’

De J. blijkt volgens informatie van het Openbaar Ministerie op dat moment een schuld van 22.000 euro te hebben uitstaan bij Everink. De zakenman appt terug: ‘Hmm, ok. Ben hier niet blij mee dat je afspraken niet nakomt. Afspraak was dat je van het weekend 11k zou overmaken. Rest in delen was niet de afspraak.’

Anderhalve maand na het avondje gokken in Holland Casino leent Everink de tenniscoach eenmalig 40.000 euro. Volgens De J. omdat de ondernemer ‘op het lumineuze idee was gekomen om met dat flinke bedrag te gaan gokken en de eerste lening van ruim 22.000 euro terug te winnen’. Op 27 november, ruim vier maanden voor zijn dood, legt Everink twee leningen die hij aan zijn gokmaatje De J. heeft gedaan, nauwkeurig vast: 27.750 euro als privépersoon en nog eens 40.000 euro uit naam van zijn bedrijf, Tunga Holding.

De twee vrienden maken afspraken over terugbetaling. Everink rekent acht procent rente. De ouders van De J. staan borg voor het bedrag, maar weten dat zelf niet; hun zoon heeft de handtekening van zijn vader vervalst. Een zwart scenario tekent zich af als hij tussen 27 november en 3 december via Pokerstars bijna 33.000 euro vergokt. ‘Veel gokken, weinig slapen,’ zegt De J. later in de rechtszaal over die periode. Heeft de nasleep van dit destructieve gokgedrag iets te maken met de moord op 3 maart 2016? Het is de vraag die nu al bijna twee jaar boven de zaak hangt.

Het OM voegt een belastend hoofdstuk toe aan het strafdossier als op 21 april 2016 duidelijk wordt dat De J. een IWC-horloge (waarde: 25.000 euro) van de overleden Everink heeft verduisterd. De J., die op dat moment niet meer in beperkingen zit, begaat een fout: in de penitentiaire inrichting vertelt hij aan zijn ouders over het vermiste horloge, terwijl het OM het gesprek opneemt. ‘Hij ligt op Ellen (De J.’s overleden zus, red.) d’r kamer, achter het schot.’

Ondanks een oproep van Justitie aan eenieder die weet waar Everinks verdwenen horloge en telefoon zouden kunnen zijn, zwijgen de ouders. Niet veel later doet de politie een inval in het huis van De J.’s zus Lianne, waar het horloge wordt gevonden. Op de eerste regiezitting, drieënhalve maand na de dood van Everink, bepleit De J.’s advocaat Pieter Hoogendam dat het OM duidelijk ‘op het verkeerde spoor zit’: het hebben van gokschulden is geen overtuigend motief voor de moord, stelt hij, aangezien er, buiten het enkele WhatsApp-gesprek, nooit onenigheid is geweest over terugbetaling. De J. had als tenniscoach een goed salaris en er zijn afspraken vastgelegd over terugbetaling.

Verder hebben de agenten tijdens diens eerste verklaring geen verwondingen of aanwijzingen bij De J. gezien die duiden op het heftige geweld dat zich moet hebben afgespeeld in Bilthoven. Dat De J. pas later met het ontvoeringsverhaal kwam en niets heeft gezegd over het horloge, komt volgens Hoogendam ‘onwaarschijnlijk’ over, maar ‘een kat in het nauw maakt rare sprongen’. ‘Zijn familie werd bedreigd. Het is daarom ook logisch dat hij er bij zijn eerste verklaring, toen hij nog vrij was, over heeft gezwegen.’

De J. spreekt ook zelf voor het eerst in de rechtszaal, met rode vlekken in zijn nek: ‘Mijn leven staat al 96 dagen op zijn kop. Ook dat van mijn ouders en vriendin. Het dossier is erg misleidend en feitelijk onjuist. Elke ochtend word ik wakker met de hoop dat de deuren van mijn cel opengaan.’

