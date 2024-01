'Ik heb Mark nog gecondoleerd met de dood van Koen'

We gingen op bezoek bij voormalig proftennisser Raemon Sluiter, tegenwoordig tenniscoach van de dit jaar zo succesvolle Kiki Bertens.

Sluiter doet in het hartelijke gesprek met Nieuwe Revu onder onder meer een boekje open over zijn depressie, waardoor hij er bijna vijf jaar heeft afgelegen. Na zijn comeback in 2010 raakte hij geïsoleerd. Hij lag vooral thuis op de bank, met de gordijnen dicht.

"Ik gaf in die tijd drie tennis-clinics per week. Daar zag ik zo tegenop. Het voelde als een rode clownsneus opzetten en mensen een fijne dag vol energie geven, terwijl ik zelf doodongelukkig was." Ook zijn relatie met Fatima Moreira de Melo leed onder de depressie. "Fatima zei: die depressie eruit of ik."

Moord op Koen Everink

Mark de J., die wordt verdacht van de moord op zakenman Koen Everink, was net als Sluiter tenniscoach. Ze kennen elkaar uit het Rotterdamse tenniswereldje.

"Wat een bizar verhaal. We hebben net na de moord nog weken met hem en Robin Haase (een van zijn pupillen red.) opgetrokken tijdens een toernooi in Palm Springs. Ik heb Mark nog gecondoleerd, want ik wist dat ze elkaar goed kenden en dat hij een van de laatsten was die hem nog levend had gezien."

Dat De J. flinke gokschulden had bij Everink, was Sluiter onbekend. Ook van een vermeend pokercircuit in de tenniswereld, weet hij niets. "Voor ons voelde dit vooral als een heel slechte film."

Lees het complete interview op BLENDLE