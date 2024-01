Tenniscoach Robin Haase gearresteerd in moordzaak Koen Everink

De man die is gearresteerd in het onderzoek naar de moord op zakenman Koen Everink, komt uit een verrassende hoek. Het blijkt de coach van tennisser Robin Haase. Dat meldt de NOS op basis van bronnen.

Mark de J. werd vanochtend op Schiphol aangehouden toen hij terugkwam uit Amerika. Hij reisde samen met de tennisser, die bij de arrestatie aanwezig was. Haase is volgens de NOS bevriend met Everink. De zakenman ging in januari nog naar Melbourne voor de Australian Open, waar Haase speelde.

Messteken

De J. is sinds december 2014 de coach van Robin Haase, die aan het ANP laat weten dat hij aangeslagen is door de aanhouding. "Ik ben geschokt. Meer kan ik er op dit moment niet van maken."

Everink werd drie weken geleden in zijn eigen huis vermoord. De 42-jarige zakenman bleek door messteken om het leven te zijn gebracht. De avond ervoor had hij nog met een groep vrienden thuis voetbal gekeken. De aangehouden De J. en tennisser Robin Haase zouden daarbij ook aanwezig zijn geweest. Waarschijnlijk is Everink kort na het vertrek van die vrienden al aangevallen en neergestoken. Vermoedelijk heeft de dader dat moment afgewacht en toegeslagen, aldus het AD.