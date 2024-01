Bij de koffie: Messi faalt en stopt ermee, moord Koen Everink voor rechter en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht.

Messi faalt en stopt ermee

De laatste beelden van Messi in het shirt van Argentinië? https://t.co/NnulqlaGjg — FOX Sports (@FOXSportsnl) 27 juni 2016

Lionel Messi zal niet meer uitkomen voor het Argentijnse elftal. Dat heeft hij na het verliezen van de finale van de Copa América, waarin hij faalde in de strafschoppenserie, laten weten. "Ik kwam de kleedkamer binnenlopen en wist: het nationale team, het is over voor mij. Zo voel ik dat nu", zei de 29-jarige ster van Barcelona. "Dat is mijn beslissing. Ik denk dat dit goed is voor iedereen. Er zijn een hoop mensen die dit wilden." Chili won het toernooi voor de tweede keer op rij.

Zaak moord Koen Everink voor de rechter

De zaak rond de moord op zakenman Koen Everink is vandaag voor het eerst openbaar https://t.co/ew8r95s8qw pic.twitter.com/5CSU3OBlPs — Het Parool (@parool) 27 juni 2016

De strafzaak tegen tenniscoach Mark de J. die wordt verdacht van de moord op zakenman Koen Everink, is maandag voor het eerst openbaar bij de rechtbank in Utrecht.

Mark Rutte in Zomergasten

Opvallende gast in programma Zomergasten: Mark Rutte. Hij vindt 't 'ongelooflijk spannend' https://t.co/5btc7HoZjl pic.twitter.com/CB8gbO3oaC — RTL Nieuws (@RTLnieuws) 27 juni 2016

Minister-president Mark Rutte is een van de zes Zomergasten van 2016. Hij is op zondag 4 september te gast. Dat is de laatste aflevering van komend seizoen dat op 31 juli begint op NPO 2, met Thomas Erdbrink als nieuwe presentator. "Ik ben een trouwe kijker van Zomergasten", zegt de VVD'er.

Doden en gewonden bij aanslag in Libanon

Zeker vijf doden bij zelfmoordaanslag Libanon https://t.co/ZRbyqIhYM7 pic.twitter.com/5XSANzR0Ml — NRC (@nrc) 27 juni 2016

Bij zelfmoordaanslagen in Qaa, een dorp in het oosten van Libanon, zijn maandagmorgen zes mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond.