Het Geheime Seksdagboek van Coos van Amersfoort (70)

Coos had weleens iets opgevangen over seksdaten, eigenlijk zonder zich af te vragen hoe dat ging. Nou ja, hij had er een vaag beeld van: een man probeert om seksuele redenen een vrouw te versieren of omgekeerd. Maar het was nooit bij hem opgekomen dat daten voor hemzelf misschien een instrument zou kunnen zijn om aan zijn trekken te komen. Op een seksdatingsite kwam hij Rozeslipje tegen, en schreef zijn ervaringen op in het recent verschenen boek Verlangen Naar @katja80.

‘Coos, ik ben al zeker drie dagen supergeil en had gedacht dat het gevoel wel weg zou gaan als ik het zou negeren. Ik heb het vanavond weer geprobeerd, maar ik heb nu toch wel door dat de geilheid niet uit zichzelf gaat oplossen...Vanavond is waarschijnlijk te laat, maar kunnen we morgen afspreken om te neuken? Kan je me dan vanavond misschien vermaken met geile verhaaltjes en foto’s, terwijl ik mijn natte kutje vinger?’

Het stond ver van hem af. Hij had zich erbij neergelegd dat zijn huwelijk inmiddels verzand was. Het was vastgelopen in de sleur van alledag en de valstrikken van kleine en grote irritaties. Voor zover er nog sprake was van seks in de huwelijkse omgang was hij tevreden geweest met een vluggertje eens in de maand of desnoods in het kwartaal.

Natuurlijk had hij wel bij de vrouw gezeurd dat het allemaal mooier kon en moest, maar die was zo druk met werk en studie dat ze er niet naar taalde om van seksuele bedrijvigheid weer iets leuks te maken. En wie was hij om dat aan de hardwerkende partner op te dringen? Want dat hadden ze inmiddels wel geleerd: nooit iets aan de ander opdringen. En zeker niet in de liefde! Nee, hij ging nog liever dood dan dat ie tegen haar zou zeggen: zal ik je eens in je kont neuken vannacht? Of: wil je me pijpen? Taal om geilheid te verwoorden, was verbannen naar het land van de taboes en daar was het een soort autokerkhof van woordmobielen waarmee hij in vroeger jaren geile emoties kon uiten.

Seksueel geklooid had Coos zijn hele leven. Al heel jong had hij van de paters geleerd wat onthouding was en dat onthouding goed was, voor de ziel en zo. De laatste jaren was hij noodgedwongen naar opgedrongen deugdzaamheid teruggekeerd. Het was uit te houden; hij voelde zich niet doodongelukkig, maar om nou te zeggen dat het in zijn leven spetterde... Nee. En dat terwijl dat toch was wat hij in zijn leven het liefste deed. Spetteren. Sterretjes laten schitteren. Van het leven een feestje maken, juist omdat het geen feestje is.

Hij geloofde niet in een hemel of hel of in een hiernamaals, en nam ook geen genoegen met een aards tranendal. Mensen maken dat er wel van, maar dat kunnen ze beter niet doen. Dus ging Coos op zoek naar een verzetje, naar wat een feestje zou kunnen worden. Ergens. Lange tijd hield hij de moed erin door te zingen en muziek te maken. Maar verdomd, vanuit die levendigheid schoot hem op een avond zomaar de term ‘seksdatingsite’ te binnen. Alsof je je plotseling de toverformule herinnert hoe je van lood goud maakt.

Er ging een prachtige glitterwereld voor Coos open. Hij besefte nu ten volle dat hij al heel lang iets belangrijks gemist had. Het was hem duidelijk: er moest zo snel mogelijk iets gebeuren; je kon dit niet laten lopen. Coos besloot zich op de vrouwenmarkt te storten. Hij dacht: er is maar één oplossing. Als zij zich zo massaal aanbieden, dan moet ik me ook als een gek aan zoveel mogelijk vrouwen gaan aanbieden... En maar eens kijken wat er gebeurt.

In het begin staarde Coos zich blind op korte erotische berichten, maar het werd hem snel duidelijk dat de dames bij een eerste contact vaak volstonden met het sturen van een kort geil bericht. Hij moest wennen aan de rare namen, pseudoniemen, vaak met nummers als betrof het hier stamboekvee. Het leek er ook op dat veel vrouwen in Geldrop op hem zaten te wachten. Het was eerst even schrikken geweest. Onervaren had Coos rondgekeken op de seksdatingsite. Allerlei interessante mailtjes flitsten langs. De een nog heftiger dan de ander. Vele met een opwindende foto met een geheel of gedeeltelijk ontklede dame.

Plotseling dook er iemand op die zich Rozeslipje noemde. De bijgevoegde foto toonde slechts buik en benen van een wat oudere vrouw die slechts een sexy slipje droeg. De bedoeling was duidelijk: de kijker moest, geil als hij was, de rest erbij denken. Coos besloot op het eerste bericht van deze dame te reageren.

Rozeslipje195905 verstuurde aan Coos:

‘Een spannende foto van een wulpse 55-jarige dame uit Halfweg, met daaraan vast een uitnodiging voor een 1-op-1-seksfeestje, als mijn man aankomend weekend een lang weekend in Turkije verkeert. Wat zou je daarop zeggen?’

Coos verstuurde aan Rozeslipje195905:

‘Rozeslipje, ik vind het nog te eng. Ik ben net lid geworden... Dank voor je uitnodiging. Coos’

Rozeslipje195905 verstuurde aan Coos:

‘Beste Coos, ik ben blij dat je reageert op mijn bericht. Ik mag je graag beter leren kennen.’

Coos verstuurde aan Rozeslipje195905:

‘Je bent toegevoegd aan de favorietenlijst van Coos.’

