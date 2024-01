Opeens heb je het: je wordt geldslaaf van een webcamgirl

Webcamdame Juicygirl draagt een pluchen eenhoornpak. Ze springt op handen en knieën op haar bed, als een enthousiast veulen in de wei. Zo af en toe kijkt ze in de camera en trekt op sensuele wijze aan de zilveren hoorn op de capuchon van het kostuum. ‘Kijk, ik doe net alsof het een piemeltje is.’ Vinden je klanten dit écht leuk? Ik kan me weinig voorstellen dat ik mínder opwindend vind. ‘Oh ja, dit pak doet het super voor de cam.’ Natuurlijk vindt niet iedereen het leuk, maar als Juicygirl haar unicorn-onesie aan heeft, stro men de fetisjisten de chatroom binnen.

Voor een nieuw tv-programma voor Secret Circle neem ik een kijkje in het leven van verschillende webcamgirls. Vandaag ben ik in Antwerpen, waar Juicygirl in een riant vrijstaand huis woont. De Belgische schone – slank lijf, paars haar – is begonnen met webcammen omdat ze dringend geld nodig had. Ze las in een advertentie dat je als camgirl wel 10.000 euro per maand kan verdienen. ‘Dat kan toch niet echt?’ vraag ik. De webcamgirls die ik eerder sprak verdienen aardig, maar van dit soort bedragen is geen sprake. ‘Oh ja hoor, dat kan zéker.’ Als je op de goede websites zit, en veel tijd in dit werk steekt althans. ‘Tijdens mijn beste maand ooit heb ik 16.000 euro verdiend. Maar dat is wel exceptioneel hoor.’

Wat lekker aantikt zijn zogenaamde ‘geldslaven’, waarvan Juicygirl er een paar tot haar beschikking heeft. Dit zijn mannen die erop kicken een (soms groot) deel van hun inkomen af te staan. Sommige geldslaven maken maandelijks een bedrag over. Anderen komen het geld helemaal naar België brengen. ‘Soms zitten mannen wel vier uur in de auto.’ Juicygirl bedankt ze amper. Zij is de dominante, hun baas. Ze moet doen alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat deze kerels hun geld weggeven. Op die houding kicken ze.

Het allereerste verzoek dat Juicygirl kreeg voor de webcam was direct vrij grof: of ze even een dildo in haar anus wilde steken. Ze had nog nooit anale seks gehad, maar liet zich hierdoor niet afschrikken. Gewoon even op je tanden bijten, prentte ze zichzelf in. Ze was vastbesloten een goede webcamster te worden. En daarin is ze geslaagd, met vlag en wimpel. ‘De tijd vloog om die eerste keer, ik camde meteen tien uur achter elkaar. Zó leuk vond ik het.’ Dit werk was haar op het lijf geschreven, concludeerde ze aan het einde van de dag tevreden. Juicygirls omgeving reageerde positief op haar carrièreswitch. ‘Ik denk dat mijn ouders altijd al verwacht hadden dat ik zoiets zou gaan doen. Het past bij me.’ Ze houdt van aandacht, staat graag in het middelpunt van de belangstelling en is een echte tease.

Ik ga mee naar de vaste beautysalon van Juicygirl. Hier laat ze zich zo’n twee keer per week in de watten leggen. Haar nagels worden gedaan, ze laat haar wimpers opvullen en laat haar haren krullen en verven. Per maand geeft ze zo’n 600 euro uit aan haar uiterlijk. Ze vindt het heel belangrijk om tot in de puntjes verzorgd voor de webcam te verschijnen. ‘Mijn klanten verwachten dat van me.’ De kapster pakt een paarse lok haar en draait hem op de krultang. ‘Wat vindt u van haar werk?’ vraag ik. De vrouw haalt haar schouders op. Dat moet ze helemaal zelf weten. Zolang ze maar gelukkig is. Ik knik. Iedereen in de salon weet van Juicygirls professie. Niemand veroordeelt haar.

Juicygirl mag zich hiermee gelukkig prijzen. Een paar weken terug was ik bij Rachel Rose. Zij werd met de nek aangekeken door de mensen in haar omgeving. ‘Amai zeg, maar zij doet ook porno hè,’ zegt Juicygirl. Dat vindt ze wel even héél wat anders. Zij zou nooit seks voor geld hebben. ‘Dat zou ik niet kunnen.’ Achter de camera is niks haar te gek, maar alleen mannen waarvoor ze iets voelt, mogen haar aanraken. Ze krijgt geregeld gigantische bedragen geboden in ruil voor seks, maar ze bedankt altijd vriendelijk. ‘Worden klanten wel - eens verliefd op je?’ vraag ik. Ze knikt. Ja, dat gebeurt. Soms kunnen mannen heel dwingend worden. ‘Ze beelden zich in dat ze een relatie met me hebben.’ Soms worden klanten woest als ze een dag niet online is. ‘Dat kan best beangstigend zijn.’

Met een nieuwe coupe loopt Juicygirl de salon uit. Ze straalt. ‘Mijn leven is toch heerlijk. Ik kan doen en laten wat ik wil.’ Daarover kon ze vroeger alleen maar dromen.