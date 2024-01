Bijles van Marith: wantrouw de té mooie vrouw

Natuurlijk, u bent een echte man van de wereld. Maar een beetje bijschaven kan nooit kwaad. Zeker niet op het gebied van seks en lifestyle. Bijles van Marith Iedema.

P. (28) surfte verveeld rond op het internet en belandde op de website van ChatRoulette. Een site die willekeurige vreemden met elkaar in gesprek brengt. P. klikte gezicht na gezicht weg. Tot hij Linda tegenkwam. Een blonde vrouw met een stel borsten waarvan P. duizelig werd. Ze lachte verleidelijk. P. ging rechtop zitten en haalde een hand door zijn haar. Ze kletsten wat.

'Onderschat nooit de kracht van een briljant stel borsten'

Toen Linda haar borsten betastte, werd P.’s avond plotsklaps interessant. Of hij haar tieten wilde zien, vroeg ze. P. knikte. Hèhè. Voor wat hoort wat. P. moest eerst zijn shirt uittrekken. Hij aarzelde geen moment. Zo enthousiast als een jonge hond zat hij in zijn blote bast voor zijn laptop. Nu was Linda aan zet. Ze trok een borst uit de kanten bh, en borg deze vlug weer op. Als hij haar borsten helemaal bloot wilde zien, moest hij aan zijn eigen tepels likken.

Zijn erectie ontnam hem het vermogen helder na te denken. Als een halve gare probeerde hij zijn tepels met zijn tong te raken. Linda wilde meer, zien wat P. in huis had. Hij trok zijn onderbroek uit. Daar zat hij; te rukken in zijn bureaustoel. Zijn haren in de war, hoofd rood aangelopen. Vol spanning wachtte hij op het moment dat de blondine haar slipje zou uittrekken. Tevergeefs. Het beeld werd zwart en het bandje met Linda in de hoofdrol begon van voor af aan.

Jij denkt wellicht: wat een imbeciel, die P. Dat zou mij niet overkomen. Maar onderschat nooit de kracht van een briljant stel borsten. P. heeft gelukkig niks vernomen van afpersers (nog niet althans). Anderen waren minder bevoorrecht. Het aantal meldingen van sextortion (seksuele afpersing) bij volwassen mannen is flink gestegen in de afgelopen jaren.

In 2015 kwamen er bij Helpwanted, een meldpunt voor online seksueel misbruik, 370 meldingen binnen van mannen die werden gechanteerd met aftrekfilmpjes. Bijna tweemaal zoveel als het jaar ervoor. De eerste twee maanden van 2016 kreeg Helpwanted tachtig berichten binnen van mannen die seksueel werden afgeperst, schrijft NRC.

Het werkelijke aantal gedupeerden ligt hoger. Veel mannen zullen geen aangifte doen of hulp zoeken, uit schaamte. Jong en oud, iedereen kan in de val trappen. Bij Helpwanted melden zich allerlei soorten mannen, variërend in leeftijd van 20 tot 70 jaar. Ze komen – net als P. – online vrouwen tegen waarmee ze webcamseks hebben.

Er zijn gevallen bekend van mannen die filmpjes van zichzelf vonden – met naam en toenaam, gepubliceerd op verschillende sites – die zo waren bewerkt dat het leek alsof ze geilden op minderjarige meisjes. De hoogste tijd voor een aantal tips. Zodat jij een oplichter direct herkent.

Too good to be true

Voorkomen is beter dan genezen. Wantrouw een aantrekkelijke vrouw, zeker als ze meteen begint over seks. Steeds meer oplichters werken via Facebook. Zendt een twintigjarige stoot jou een vriendschapsverzoek, dan kan je er donder op zeggen dat er iets niet pluis is, vooral als jullie nul gemeenschappelijke vrienden hebben.

Accepteer haar niet. Doe je dit wel, en oppert deze onbekende dame de webcam te gebruiken, dan moeten al je alarmbellen gaan rinkelen. Via Skype, een videogesprek op Facebook of ChatRoullete is het namelijk minder makkelijk om opnames te maken (maar niet onmogelijk, de beelden zullen kwalitatief slechter zijn).

Kon je de verleiding niet weerstaan en word je nu gechanteerd? Belangrijk is dat je nooit betaalt. Pas als je met geld over de brug komt, word je interessant. De beelden blijven in het bezit van de oplichters, die pas zullen stoppen je af te persen als ze jou en je familie kaal hebben geplukt. Voor P. en anderen die zo onhandig zijn geweest hun broek te laten zakken voor een camera, is het belangrijk online op zoek te gaan naar de beelden (vaak een kwestie van zoeken op je eigen naam).

Tattoos uit zicht

Internetbedrijven als Google, Facebook, Twitter en Pinterest helpen in de strijd tegen wraak- en chantageporno. Een verwijderingsverzoek indienen bij relevante websites zorgt er in de meeste gevallen voor dat de beelden binnen enkele dagen weggehaald worden, hopelijk voor je baas en familieleden ze onder ogen hebben gekregen. Verwijder als je in de maling bent genomen direct je sociale media-profielen. De kans is aanzienlijk dat de afpersers niet jouw hele vriendenlijst hebben opgeslagen, zodat ze geen idee hebben naar wie ze de beelden moeten sturen om jou te raken.

Kun je dan helemaal niks vunzigs meer doen voor de webcam? Jawel. Zorg alleen dat je ervan verzekerd bent dat je niet met een vijftigjarige Nigeriaanse man chat (tenzij dat je ding is), je hoofd buiten beeld blijft, tattoos uit zicht zijn en dat het portret van je grootmoeder niet pal achter je hangt.

Martih Iedema