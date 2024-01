Kim Holland: 'Ik ben een heel geil seksbeest'

Je praat met kinderlijk enthousiasme over de hobby die je werk is geworden, maar over twee jaar word je 50. Wat ga je doen als je later groot bent?

‘Ik blijf ondernemen in dit vak, maar je kunt wel een verschuiving van mijn werkzaamheden zien. Ik speel al jaren niet meer zelf in films en richt me nu meer op presentaties en coaching. Vorige week stond ik als spreker voor driehonderd keurige zakenmannen met het thema: maak van je naam een ijzersterk merk. Het werd een superleuke avond en ik kreeg naderhand ook complimenten over de manier waarop ik mijn mannetje sta in mijn eigen bedrijf. Nee, ik ben me niet aan het afvragen wat ik later rigoureus anders wil doen. Ik ben wel volwassener geworden, maar ik voel me nog 23. Nog steeds als ik jurkjes koop, kan ik als een meisje voor de passpiegel staan draaien. Mijn leeftijd zit me niet in de weg.’

Die zakenlui waardeerden je gevoel voor ondernemerschap. Ben je nou vooral een slimme zakenvrouw of gewoon een geile geitenbreier?

‘Ik ben vooral een heel geil seksbeest. En dat heeft direct zijn uitstraling op mijn ondernemerschap. Want als je zelf zo in elkaar zit, dan denk en handel je ook vanuit die houding. Ik blijf dicht bij wie ik ben en onderneem vanuit mijn passie voor seks, erotiek en porno. Ik denk dat ik de goede tone of voice te pakken heb voor alles wat erbij komt kijken.’

Je hebt het merk Kim Holland uitgebouwd tot een aardig imperium. Ben je rijk?

‘Nee. Maar mijn ex-man Ruud en ik hebben wel altijd heel rijk geleefd en veel geld uitgegeven. Dat varieerde van auto’s tot vastgoed; we hebben nog steeds een huis op Tenerife. Ik ben niet zo’n spaarder en leef volgens het principe: wie het breed heeft, mag het breed laten hangen. Miljonair? Nee, dat ben ik niet.’

Je noemde jezelf zonet een seksbeest. Met hoeveel mannen heb je ongeveer seks gehad?

‘Dat heb ik natuurlijk niet bijgehouden. Mensen denken vaak dat het er duizenden zijn geweest; dat zeker niet! Maar als je de mannen met wie ik films maakte en mijn privéafspraakjes optelt, kom je vast wel op zevenhonderd uit. De meisjes heb ik dan niet meegerekend.’

