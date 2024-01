Job Gosschalk: ‘Alles draait bij die man om seks’

Hoewel hij in dat artikel niet bij naam werd genoemd, is achter de schermen gemeld dat onze bronnen Gosschalks naam noemden, waarna hij door zijn eigen bedrijf is ‘vrijgesteld van werkzaamheden’. Voor dit nieuwe artikel sprak Frank Waals zeven mensen die zich slachtoffer noemen, waarvan er nu drie naar buiten treden. ‘Hij kwam voor me staan en greep zonder pardon mijn geslachtsdelen vast.’

Het was een grootse aankondiging, op 21 oktober: Job Gosschalk gaat de film All You Need Is Love regisseren, en lijkt daarmee op voorhand al dé kersthit van 2018 te pakken te hebben. Op dit heuglijke filmnieuws volgde een doodse stilte vanuit het Kemna-kamp, waar Gosschalk al jaren als castingdirector, producent en regisseur werkzaam is.

Reden: Nieuwe Revu publiceerde eind oktober een artikel waarin de vraag gesteld werd wie de Nederlandse Harvey Weinstein is. Al onze bronnen wezen in dit artikel één man aan die jarenlang zijn macht misbruikte en mannelijke acteurs onder druk zette om dingen te doen die ze niet wilden doen. Alleen konden wij in dat artikel zijn naam niet noemen, omdat de bronnen anoniem wilden blijven. Nu zijn er zeven mensen die de naam noemen, waarvan drie dat in dit artikel willen doen. De naam: Job Gos- schalk.

Vernedering

Vooropgesteld: geen enkele bron beschuldigt de homoseksuele Gosschalk van verkrachting, maar wel van seksuele intimidatie, ongewenst gedrag en machtsmisbruik, gevoed door een bijzonder sterke afhankelijkheidsrelatie.

Zo ook Etienne Poeder, hoofdrolspeler in de musical The Lion King uit 2005, maar inmiddels in een ander beroep werkzaam in Suriname. ‘Nog niet bekend met wat kan en mag in de entertainmentwereld, heb ik mezelf tijdens een privésessie met Job moeten uitkleden om in mijn onder- broek mijn lied ten gehore te laten brengen. Hij vertelde me dat ik dat gewoon moest kunnen, ook als hij ter plekke zou gaan staan masturberen.’

‘Ik voelde me tijdens die sessies zeer ongemakkelijk en na afloop lichtelijk onteerd. Dit wens ik niemand toe. Ambitieuze artiesten moeten weten dat je geen enkele vorm van gedwongen handelingen of vernedering moet accepteren. Je hebt te allen tijde het recht om te kunnen zeggen: luister, je hebt me nu in een situatie gebracht waarin ik me niet prettig voel en ik wil dat het stopt. Zonder dat het vervolgens betekent dat je om die reden een rol niet krijgt. Je hoeft niet alles te doen wat je wordt opgedragen, ook niet tijdens een belangrijke casting met een machtig persoon.’

‘Iedereen zal me wel voor gek verklaren, maar ik zie Job niet alleen als dader, maar tegelijkertijd ook als slachtoffer. Hij heeft een verslaving waaraan hij geholpen moet worden. Hij moet enkel de juiste mensen zien te vinden die hem daarin kunnen begeleiden. Dat zijn onbehoorlijke acties moeten stoppen, staat als een paal boven water. Ik heb geleerd hem te vergeven en ben bereid met hem te praten, en waar mogelijk te helpen.’

Naakte auditie

‘Als je bij Gosschalk op auditie moet komen, probeert hij je stelselmatig aan te praten dat je onzeker bent en meer mannelijkheid moet tonen door in vol ornaat je scènes te spelen. Naakt dus.’

Aan het woord is een beginnend musical- en tv-acteur die niet met zijn naam in Nieuwe Revu wil, maar zijn naam wel via dit blad aan Gosschalk bekend heeft gemaakt. ‘Nadat Job me via social media berichtjes had gestuurd, gaf hij me een stage in een van zijn programma’s en sprak hij de wens uit me als een van zijn homoseksuele acteurs te gebruiken in een nog te schrijven tv-serie. Daarvoor moest ik dan wel bij hem thuis, zonder dat er verder iemand bij zou zijn, “acteerlessen” komen volgen. Op dat moment geloofde ik hem, maar het is achteraf ontzettend manipulatief.’

‘Bij binnenkomst kreeg ik al snel een glas wijn in mijn handen gedrukt en vertelde ik over mijn opvoeding, waarin ik alleen een moeder had en geen vader. Hij greep dat meteen aan om mijn zogenaamde “gebrek aan mannelijkheid” aan te pakken. Dat zou volgens hem alleen te verhelpen zijn door het tonen van meer naaktheid. Ik ben daarin meegegaan, maar bij mijn onderbroek trok ik een grens. Job echter niet. Hij kwam voor me staan en greep zonder pardon mijn geslachtsdelen vast. Als ik hem niet gestopt had, was het daar absoluut niet bij gebleven. Bovendien heb ik het vermoeden gedrogeerd te zijn met een middeltje in mijn wijn. Ik ben bekend met de effecten van drugs en zo voelde dit ook. In plaats van het krijgen van tips, moest ik gedrogeerd en halfnaakt zijn huis uit vluchten.’

In natura betalen

Ook tv- en reclameacteur Johannes (achternaam bij de redactie bekend) kan over Gosschalks grensoverschrijdende gedrag meepraten. ‘Twin- tig jaar geleden beval hij me tijdens een auditie mezelf af te trekken, waarbij hij het na een paar minuten van me zou overnemen. Anders zou ik de rol waar ik op aasde niet krijgen. Zo zijn er nog tal van andere collega’s die rollen of presentatieklussen hebben gekregen op basis van zaad- lozingen. En dan te bedenken dat ik nog hetero ben ook, maar dat maakte voor hem niet uit. Alles draait bij die man om seks. Toen hij me in het verleden zakelijke diensten leverde en ik weigerde op zijn voorstel om in natura te betalen in te gaan, kon ik direct vertrekken.’

Job Gosschalk: ‘Het spijt mij heel erg’

‘Het verhaal dat Etienne vertelt is grotendeels waar. Het is inderdaad voorgekomen dat ik een-op-een met acteurs aan scènes heb gewerkt. In een aantal gevallen heb ik acteurs gevraagd daarbij hun kleren uit te doen. Ik ben daarmee – besef ik nu – over grenzen gegaan. Etienne heeft gelijk dat een castingdirector dat niet moet doen. Ik wil benadrukken dat mijn collega’s hier nooit van op de hoogte zijn geweest.’

‘Bij mijn beste weten is er nooit sprake geweest van ongewenst fysiek contact. Ik heb niemand betast. Ook heb ik absoluut niemand gedrogeerd.

Ik vind dat echt een kwalijke suggestie van de acteur wiens naam jullie mij hebben verteld. Met hem heb ik altijd goed samengewerkt.’

‘De derde persoon en situatie zeggen me helemaal niets.’

‘Het beeld dat in dit artikel van mij wordt gecreëerd, herken ik niet. Maar als ik mensen heb gekwetst of een pijnlijke herinnering heb bezorgd, spijt mij dat heel erg. Die mensen bied ik graag persoonlijk mijn excuses aan. Met Etienne Poeder ga ik graag in gesprek.’

Job Gosschalk

Job Gosschalk (50) was tot 2008 castingdirector van Kemna Casting, hét castingbureau voor grote Nederlandse films, series en theaterproducties. In 2006 richtte hij Kemna & Zonen op, ‘een bloeiend productiebedrijf’ met successen als ’t Schaep Met de 5 Pooten, Alles Is Liefde en Rundfunk. Gosschalk houdt zich binnen het bedrijf bezig met de creatieve ontwikkeling, productie, schrijven en regie van producties voor film, tv en theater.