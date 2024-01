Hoe brouw je het perfecte winterbiertje? Warsteiner legt het uit...

Het oorspronkelijke Reinheitsgebot uit 1516 bepaalt dat bier enkel en alleen gebrouwen mag worden met water, mout en hop. 100 procent natuurlijke grondstoffen, waarmee de kwaliteit van écht bier gewaarborgd is. Water is het meest onderschatte ingrediënt; 93 procent van bier is water. Water is zelfs zó belangrijk, dat Warsteiner haar brouwerij naar de eigen natuurlijke bron, de Kaiserquelle, heeft verhuisd. Uit deze bron komt zacht water dat de perfecte mineralenbalans heeft om de gist te laten floreren en de helderheid te kunnen waarborgen.

En de gist dan? Dat ingrediënt kwam per toeval in het bier terecht. Brouwen was in die tijd telkens weer een gok en een goede smaak een toevalstreffer. Het beste bier werd gebrouwen in brouwerijen met een bakkerij in de buurt. Het bleek dat gist hiervan de oorzaak was. Het gist hing in de lucht en kwam via open ramen in de brouwketels. Zo beïnvloedde dit bakkersingrediënt het brouwproces. Het was een belangrijke ontdekking, want gist is misschien wel het belangrijkste ingrediënt van allemaal. Het vormt het DNA van het bier.

Champagne unter den Bieren

Bieroloog Thomas Wijns legt uit hoe het Reinheitsgebot destijds ontstaan is. 'Duitse brouwers mochten alleen water, mout, hop en gist gebruiken om bier te brouwen. Niets meer, niets minder. Dat is geregeld in de oudste warenwet ter wereld: het Reinheitsgebot. Deze wet vond zijn oorsprong in het Duitse hertogdom Beieren op 23 april 1516 en werd opgesteld door vijf koninklijke families. Het doel? Veiliger bier. En dat was nodig ook, want in die tijd werd er ontzettend veel bier gedronken. Om er een beeld van te krijgen: per persoon werd er zo’n 400 liter per jaar gedronken, meer dan vijf keer zoveel als nu.'



Hoe brouw je een uniek biertje met slechts vier ingrediënten? Simpel, zegt Thomas: 'Alleen al van gerst bestaan er na bewerking vijfhonderd varianten. De gerstemout van Warsteiner komt onder andere uit de Franse Champagne-streek, waar de beste gerst uit de wereld vandaan komt. Vandaar de bijnaam Champagne unter den Bieren. De gebruikte hop groeit in de Hallertau-regio in het Duitse Beieren. Ook hier zijn meerdere soorten van; er bestaan tussen de tien en vijftien soorten hop. Alleen al met deze twee ingrediënten zijn er ontzettend veel verschillende smaken te creëren. Dit gebeurt bij Warsteiner in de Brauakademie. De braumeisters worden hier uitgedaagd om nieuwe bieren te ontwikkelen door creatief te zijn met verschillende soorten gerst en hop.'

Warsteiner Winter

Een van die bieren is Warsteiner Winter, het resultaat van het freestylen van de vier ingrediënten van het Reinheitsgebot – water, mout, hop en gist. Dit winterbier is lichter dan de meeste (zware) bieren die in het najaar worden gedronken. Uniek aan Warsteiner Winter is de combinatie van verschillende soorten mout: licht gerstemout en het donkerdere Münchener mout, dat het bier een koperrode gloed geeft. De combinatie van ingrediënten zorgt voor een goede doordrinkbaarheid.

En dan: tijd om er eentje in te schenken. De kroon op het werk is de bekende schuimkraag, want een Warsteiner wordt nooit afgeschuimd. Dit vergt een speciaal schenkritueel, waarmee je in drie stappen de perfecte Warsteiner Winter schenkt:

1. Maak het glas goed schoon en spoel het om met koud water. Houdt het glas in een hoek van 45 graden en start langzaam met inschenken.

2. Vul het glas 2/3 met Warsteiner bier en 1/3 met schuim. Laat het bier 1 minuutje rusten. Hierdoor kan het schuim stabiliseren.

3. Schenk de rest van het bier in het glas om de perfecte Warsteiner schuimkraag te creeëren. De schuimkraag begint net boven het kroontje uit het logo en steekt boven het glas uit. Hoe meet je dit? Twee vingers onder de rand van het glas en 1,5 vingers boven het glas uit. Vier de winter met Warsteiner Winter. Proost!