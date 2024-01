Willem van Hanegem is een uithangbord voor Thierry Baudet

In sommige van de interviews die ik met hem voerde, sneed ik het onderwerp weliswaar terloops aan, maar erg happig om te antwoorden, was Willem van Hanegem dan niet. Met politiek had hij weinig op, met politici nog minder. Hij miste bevlogenheid en visie bij de dames en heren Kamerbewoners. Rutte, Pechtold, Wilders, hij vond het allemaal niks. De laatste keer dat hij gestemd had, leefde vadertje Drees nog. Alleen voor Den Uyl kon hij in de zeventiger jaren nog wel enig respect opbrengen, juist vanwege die bevlogenheid. Maar nu zijn politici vooral bezig met zichzelf, zo vond de Kromme.

Fotografie ANP

Tot afgelopen weekend dan, want opeens verscheen er op Twitter een foto van Van Hanegem in het bijzijn van Thierry Baudet, de frontman van Forum voor Democratie. De oudvoetballer was zojuist ingeschreven als lidnummer 16.280 van het partijtje, het fatsoenlijkere broertje van Geert W. en zijn op hol geslagen xenofoben. Uit de bijgeleverde foto had ik sterk de indruk dat Van Hanegem dacht dat hij met de plaatselijke spits van FVD van doen had, Football Vereniging Dedemsvaart of zoiets, in plaats van een gehaaide politicus die tegen het rechts-extremisme aanschurkt. Het hoort misschien bij zijn bijnaam, maar deze manoeuvre had ik nu ook weer niet verwacht van de analyticus die regelmatig opkomt voor de minderheden in de sport en daarbuiten.

Ach, je hoort het natuurlijk wel vaker dat beroemdheden worden misbruikt ter meerdere eer en glorie van de club. Zo werd paus Johannes Paulus II bij zowel Barcelona als Real Madrid als erelid ingeschreven, en zal straks, als SP-voorman Emile Roemer zijn liefde voor Feyenoord nog eens extra wil benadrukken, hij ongetwijfeld met de Kromme voor het oog van de camera een tomaatje willen hooghouden.

Maar er bestaat natuurlijk een nog aantrekkelijker scenario, dat Van Hanegem besluit om serieus werk te maken van de politiek en na de volgende verkiezingen naast Theo Hiddema plaatsneemt in de Tweede Kamer. ‘Ja, potverdimme, als die gozert van een Wilders nou niet z’n roeptoeter houdt, tik ik ’m neer.’ We kijken ernaar uit.