Fietsen terugstelen met de bike-hunters van Vanmoof

Dankzij een simkaartje in het frame verdwijnen gestolen fietsen nooit helemaal van de radar. De bike-hunters van Vanmoof speuren ze op en stelen ze terug. Rens Lieman jaagt een dagje mee. ‘Zag je dat?’ zegt de professionele fietsendief zachtjes. Uit het frame steekt een stompje van het originele slot waar de rest vanaf is geslepen. ‘Ja, dat moet ’m zijn hoor, kan niet anders!’

Sebastiaan (24, hij wil liever niet met zijn achternaam in dit artikel) ritst zijn rugtas dicht en springt op de fiets. Een gestolen fiets is opgedoken in de Amsterdamse IJsselbuurt. Hij weet niet precies waar, maar een computersysteem heeft de afgelopen dagen telkens ongeveer dezelfde locatie ontvangen. Een simkaartje in het frame van de fiets communiceert met drie telefoonmasten. Met een driehoeksmeting wordt door software de locatie bepaald en weergegeven in een cirkel op een Google Maps-kaartje. Hoe kleiner de cirkel, hoe nauwkeuriger de locatiebepaling.

Triangulatie, zoals dit proces heet, is bij lange na niet zo nauwkeurig als satellietplaatsbepaling (gps). Dat put echter de batterij te snel uit, en een fiets met een lege batterij verdwijnt helemaal van de radar. Nu weten we tenminste ongeveer waar we moeten zijn: ergens in de IJsselbuurt. Sebastiaan rijdt stapvoets over de stoep. Hij lang als er door hen op fietsen gejaagd wordt. De tijd dringt dus: vermoedelijk gaat de hele boel straks op transport naar het buitenland.

Vanmoof verkoopt sinds 2016 de SmartBike. Die heeft allerhande technologische functionaliteiten, waar een simkaart in het frame er één van is. Inmiddels zijn ze daarin niet meer uniek: ook Sparta kan bijvoorbeeld de nieuwste generatie ‘slimme fietsen’ traceren. Vanmoof belooft echter dat het je fiets opspoort als ie gestolen wordt. Als bike-hunters zoals Sebastiaan de fiets niet binnen 2 weken terugvinden, krijgt de klant een nieuwe. (Die verzekering kost 100 euro per jaar. Wie die niet heeft afgenomen, krijgt wel kosteloos de coördinaten om ’m zelf op te sporen, als ware het een soort Find my iPhone-service.) Zolang het fietswiel draait, verstuurt de fiets elke 20 minuten zijn locatie. Bij stilstand doet het dat elke 6 uur.

