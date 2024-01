Voorpublicatie: hoe The Rolling Stones doorbraken dankzij The Beatles

The Rolling Stones komen naar Nederland; op 30 september treedt de band op in Amsterdam, op 15 oktober volgt een concert in Arnhem. Biograaf Richard Havers haalde met de bandleden herinneringen op aan ruim een halve eeuw muziek maken. Een voorpublicatie uit het deze week te verschijnen The Rolling Stones: On Air in the Sixties, over hoe de BBC de band afwees, maar dat andere Britse bandje dat net was doorgebroken, The Beatles, het wel in ze zag zitten.

Fotografie Kosmos Uitgevers E.A.

Op paaszondag 14 april ging Giorgio Gomelski (eigenaar van de Crawdaddy Club) tijdens de lunch naar de Teddington Studio, waar Thank Your Lucky Stars werd opgenomen. Onder de aanwezige gasten die in de uitzending van zaterdag zouden optreden, bevonden zich ook The Beatles. Als de eeuwige ritselaar nodigde Gomelski The Beatles uit om later die avond, op hun terugweg naar het centrum van Londen, langs te komen in de Crawdaddy om de Stones te zien.

Op paaszondag gaven The Stones hun vaste lunchoptreden in Studio 51 in Soho, voordat ze over de A3 westwaarts naar Richmond reden. Al vroeg in hun eerste set op het podium van de Crawdaddy liepen de vier Beatles binnen met hun roadie, Neil Aspinall. John, Paul, George en Ringo gingen identiek gekleed in een lange, zwarte, leren jas. Bill Wyman herinnert zich: ‘Ik weet nog dat ik dacht: shit, dat zijn The Beatles, en dat ik bloednerveus werd.’

Na afloop gingen The Beatles met de Stones mee naar huis in Edith Grove, waar ze tot de vroege uurtjes kletsten over muziek. Een paar dagen later nodigden ze de Stones uit voor hun eerste optreden in de befaamde Royal Albert Hall, waar ze waren geboekt voor een optreden in het BBC-programma Swinging Sound ’63. Op donderdag 18 april zagen Mick, Keith en Brian The Beatles in de Royal Albert Hall. Mick zegt daarover: ‘Het was ongelofelijk om te zien. Ik had nog nooit zo’n soort massahysterie gezien. We raakten zo gei?nspireerd door die uitbundige taferelen.’

