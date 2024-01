De avocado heeft zichzelf op slinkse wijze onze keukens in geluld

Even een feitje over de avocado. Nederlanders aten vorig jaar 39 miljoen kilo avocado’s – gemiddeld 10 per persoon. Omdat die dingen vooral in Centraal-Amerika groeien en niet in de Betuwe, maakt dat van Nederland na de VS de grootste avocado-importeur ter wereld. De naam komt van ahuacatl, wat in het Nahuatl ‘teelbal’ schijnt te betekenen. Geen gekke naam voor een vrucht die taxonomisch gezien in de klasse der zaadplanten valt. Ze hadden ’m net zo goed aquacado kunnen noemen, want om een kilo avocado’s te laten groeien is 808 liter water nodig.

De avo (ik mag avo zeggen) heeft zichzelf op slinkse wijze onze keukens in geluld, behalve die van mij want ik ben er allergisch voor. Nu schijnt er in Amsterdam een restaurant te zijn waar hipsters in de rij staan om gerechten met alleen maar avocado te kunnen bestellen. Dan krijg je dus een avoburger waarvan het broodje vervangen is door avocado. Waargebeurd verhaal.

Het állersneuste van dit gebeuren zijn de zogenaamde influencers die gratis willen komen eten in ruil voor een foto op Instagram. Honderden van dit soort aanvragen per week krijgt dit ene restaurant in De Pijp er. Dan ben je dus zo’n gast met een aanstellerig gebreid mutsje en een hoop volgers, en dan ga je een restaurant bellen om voor nop te mogen nassen. Ik word echt oud, denk ik dan.

Maar goed, zo’n kutidee is dat avocadorestaurant nou ook weer niet, gezien de rij voor de deur én de 5 miljoen euro die de eigenaar net heeft opgehaald om de tent in 5 jaar tijd naar honderd restaurants wereldwijd te laten groeien. Let wel een beetje op het waterverbruik, is het enige wat ik er verder nog aan toe te voegen heb.