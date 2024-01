Ronald de Boer: 'Het ontslag bij Crystal Palace kwam hard aan bij Frank'

PROFIEL — De eerste jaren van zijn spelersloopbaan was hij vleugelverdediger, tegenwoordig vliegt Frank de Boer (47) als trainer vooral snel de laan uit. Had hij zich na de strop bij Internazionale beter moeten aanpassen bij Crystal Palace?

De Boer is tweemaal achter elkaar in recordtijd ontslagen. Maar na vier kampioenschappen op rij met Ajax is hij toch een toptrainer?Gek genoeg vervallen die credits volledig als een coach in een ander land bij een topclub begint. Bij Internazionale moest De Boer na 85 dagen het veld ruimen, terwijl hij onlangs na slechts 77 dagen bij Crystal Palace de sleutel van het ballenhok kon inleveren. In Italië deden vijf nederlagen in zeven duels hem de das om, in Engeland vonden ze het welletjes toen er na vier wedstrijden nog niet was gescoord, er geen enkel punt was behaald en de ploeg stijf onderaan stond. Frank de Boer gaat de geschiedenisboeken in als de trainer met het snelste ontslag ooit in de Premier League.

Is het stom toeval dat De Boer er internationaal gezien twee keer niks van bakt?Volgens de kenners is het geen toeval. In diverse beschouwingen kwam naar voren dat de rechtlijnigheid en controledrang van De Boer niet zomaar in iedere voetbalcultuur past. Hij is streng en houdt van strakke afspraken en regels; dat werkte in Nederland prima, maar Italiaanse vedettes laten zich niet zomaar de les lezen door een onbuigzame coach die zich maar moeilijk aanpast. In het Engeland van lange halen en harde tackles wilde hij zijn kenmerkende combinatievoetbal op de mat leggen. De Boer werd door het bestuur van Crystal Palace binnengehaald als de man die voor een cultuurverandering moest zorgen, maar toen hij dat probeerde, kon hij al na 7 weken zijn biezen pakken.

Wat moeten we weten over Frank de Boer?Is 10 minuten jonger dan zijn tweelingbroer Ronald. Voetbalde bij Ajax, Barcelona, Galatasaray en Glasgow Rangers en schepte bergen dollars in zijn kruiwagen bij Al-Rayyan en AlShamal in Qatar. Speelde maar liefst 112 interlands en stopte in 2006 met voetballen. Schopte het als trainer ver door tussen 2011 en 2014 vier keer de landstitel te grijpen met Ajax, maar lacht nu als een De Boer met kiespijn vanwege twee bliksemsnelle ontslagen. Liet tijdens zijn eerste persconferentie bij Crystal Palace zien ronduit belabberd Engels te spreken.

Wat vindt Frank de Boer van zichzelf?‘Nadat ik was ontslagen bij Inter, had ik thuis alle tijd om Netflix te ontdekken.’

Wat vinden wij van Frank de Boer?Has Frank the Farmer something to crumble in the milk as an international coach? Make that the cat wise!

Wat vinden anderen van Frank de Boer?

Ronald de Boer - Tweelingbroer

‘Frank koos er na het voetballen bewust voor om trainer te worden, ik zou dat aanvankelijk ook gaan doen. Ik stopte met de trainerscursus vanwege mijn privésituatie. Het blijft een droom van me om ooit samen met Frank een club of een landenteam te leiden. Nadat ik een haartransplantatie heb laten doen, heeft ook Frank zijn kapsel laten aanpakken. Een behandeling met Botox geeft mijn gezicht een rustige uitstraling, maar Frank wil beslist geen Botox. Al zou hij op die manier wel wat sympathieker naar spelers kunnen kijken. Hoe het nu met Frank gaat? Niet geweldig, hij baalt natuurlijk. Dit ontslag kwam hard aan. Nee, zowel bij Inter als bij Palace heb ik geen wedstrijd van hem kunnen bezoeken. De volgende keer dat hij ergens aan de slag gaat, zit ik op zijn eerste dag naast hem in het vliegtuig.’

