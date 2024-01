'Ajax-spits Kasper Dolberg wordt elk weekend minder waard'

Wie het afgelopen weekend naar Ajax-PEC Zwolle heeft gekeken, zag dat routinier Klaas-Jan Huntelaar een formidabel doelpunt maakte en los daarvan een dominante rol in het elftal vervulde. De bedoeling van trainer Marcel Keizer is dat The Hunter een tandem gaat vormen met Kasper Dolberg, van wie we vorig jaar een aantal mooie acties en doelpunten hebben gezien. De vorm van de Deen is echter al een tijd behoorlijk zoek.

Het is wellicht te vroeg om een diagnose te stellen, maar het moet meer voetballiefhebbers zijn opgevallen dat Dolberg begin vorig seizoen op een ongezonde manier werd gehypet. Nog voor hij daadwerkelijk een stempel op de Ajax-historie had gedrukt, spraken supporters en duiders al over de jongen met het pokdalige gezicht alsof hij de nieuwe verlosser was, iemand die betere tijden terug zou brengen in Amsterdam en Nederland.

Een beetje verblind door hysterie is iedereen kennelijk vergeten dat Dolberg na zijn blessure, ruim een halfjaar geleden, nooit meer écht zijn potentie heeft laten zien. Het vertrouwen en de bejubeling die hem vaak ten deel vallen, zijn louter gebaseerd op één korte fase waarin hij ons heeft getrakteerd op oogstrelende individuele acties en doelpunten. Vorig seizoen was Traoré op een zeker moment zelfs een veel betere spits, alleen werd hij telkens stelselmatig op de rechterflank geposteerd, in de hoop dat de Deen zich alsnog zou herpakken.

Dat lijkt vooralsnog niet te lukken: hoewel hij aardig meevoetbalt, kan hij zich op geen enkele manier onderscheiden. Het is juist Achterhoeker Klaas-Jan Huntelaar die op dezelfde positie zijn tweede jeugd beleeft en van wie wordt gezegd dat hij terug zou moeten keren in het Nederlands elftal van Dick Advocaat – wat me een uitstekend idee lijkt, temeer omdat Vincent Janssen nu het alternatief is. Volkomen lachwekkend.

Maar even terug naar Dolberg. De afgelopen weken kreeg Marc Overmars veel voor zijn kiezen, om maar niet te zeggen dat hij digitaal is verkracht en verbrand door teleurgestelde Ajax-supporters, die het aankoopbeleid van de voormalige linksbuiten hekelden. Hij zou de selectie niet op orde hebben, waardoor het kampioenschap een moeilijk verhaal wordt. Eerder vloog de club uit de Europa League door zielloos spel tegen Rosenborg.

De grootste fout die Overmars dit seizoen heeft gemaakt, blijft voorlopig onopgemerkt. Hij had Kasper Dolberg voor 55 miljoen aan AS Monaco kunnen verkopen, maar durfde daar niet mee akkoord te gaan, omdat de achterban zou krijsen en huilen. Wie een beetje realistisch is, weet dat geen enkele club op de wereld dat bedrag nog een keer zal bieden voor de jonge Deen. Het was gebaseerd op zijn uitstekende vorm van een paar weken én op de finaleplek die Ajax in de Europa League behaalde. Dan worden spelertjes meer waard.

Maar een eventuele transfersom gaat elk weekend een beetje omlaag. In de winterstop is Dolberg vermoedelijk nog geen 10 miljoen waard. Huntelaar is gepokt en gemazeld in de voetbalwereld, hij gaat zich niet opofferen. Ik wil Dolberg niet direct vergelijken met Marcus Berg, Alfred Finnbogason en John Guidetti, maar dat waren ook spitsen die in een korte periode in Nederland veel goede dingen lieten zien, maar uiteindelijk de belofte niet waarmaakten. Als Dolberg zich niet snel herpakt, wacht hem hetzelfde lot.