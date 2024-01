'Waarom bestaat er geen multiculti-brood, met witte én bruine sneetjes?'

Het langste interview aller tijden, afgenomen door de lezers van Nieuwe Revu. Heb je ook een vraag voor Maxim? Stel ’m via [email protected].

Fotografie ANP

Wit brood of bruin brood?Hannah Veeger

Brood heb je niet echt nodig. Het maakt duf en dik. Vet en eiwitten zijn veel beter. In principe kies ik voor bruin brood, want dat bevat meer vezels. Echter, Turks brood dat heel vers en knapperig is, heeft ook wel iets aantrekkelijks. Het is belachelijk goedkoop en het vreet makkelijk weg. Het is wel schandalig dat er nog steeds apartheid heerst in de broodwereld. Waarom bestaat er nog steeds geen multiculti-brood? Waarbij de witte en bruine boterhammen gezellig om en om zitten.

