Nieuwe Revu 11 is nu uit!

‘Het klinkt gek, maar ik mis voornamelijk zijn geur en z’n huid. En de liefde die hij ons gaf. Natuurlijk, er hing veel drama om hem heen. Maar hij was ook een heel warme, lieve en ontzettend intrigerende speelpapa. Ik mocht altijd lekker met hem mee op pad, op de step, naar een café om een borreltje te drinken. Of we gingen samen in bad of spelletjes spelen. Hij was voor mij gewoon papa, met wie ik het gezellig had.’ Ons grote interview is met Holly Mae Brood (26), de dochter van Herman. Ze danste jarenlang het behang van de muur, brak door met een vaste rol in GTST en is momenteel te zien in De Verraders op RTL4, maar ze wordt waarschijnlijk nog het vaakst aangesproken op haar bekende vader. ‘Vanaf jonge leeftijd heb ik meer gezien dan andere kinderen, waardoor ik heel open-minded in het leven sta en niet zo snel ergens van opkijk. Mijn oogjes staan wijd open.’

Ook ons coververhaal, genaamd De Klik Tussen Gerard & Herman, gaat over Holly’s vader. In de jaren dat hij voor Nieuwe Revu werkte, heeft Gerard Wessel (61) honderden foto’s gemaakt van Herman Brood. Komende zomer brengt hij het boek Brood uit, waarin hij met vrienden uit die tijd terugblikt op zijn belevenissen met Herman. Voor ons maakte Gerard alvast een selectie van zijn mooiste foto’s van onze geliefde Rock & Roll Junkie.

We hebben in ons nieuwe nummer nóg een rocklegende voor je klaar staan, deze leeft zelfs nog. Alice Cooper verruilt in 1970 de zonnige hippies van L.A. voor de outcasts van Detroit. In de rauwe arbeidersstad vinden hij en zijn bende sleazy freaks een nieuw genre uit: shockrock. Op zijn nieuwe album Detroit Stories brengt hij een ode aan de rijke muziek van Motor City. ‘Wij maakten iedereen bang.’

‘Ik wilde geen homo meer zijn.’ Anno 2021 kun je in Nederland, diep in evangelische kringen, nog altijd terecht voor zogeheten conversietherapie, die je zou ‘helpen’ om van homo in hetero te transformeren. Nieuwe Revu interviewde Ansel Pronk (50) en Jacques Zonne (68) uitvoerig over hun – zeer uiteenlopende – ervaringen. ‘Net als elke andere verslaafde moet ik elke dag sterk zijn om hetero te blijven.’

