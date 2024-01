Neerlands Hoop: mensenrechtenadvocaat Jelle Klaas

Nieuwe Revu portretteert de leiders van een nieuwe generatie. Zij helpen Nederland vooruit door de juiste vragen te stellen of door zelf de antwoorden te geven. Deze week: mensenrechtenadvocaat Jelle Klaas (37).

Volgens mij denken de meeste Nederlanders nog altijd: ons keurige landje schendt geen mensenrechten.

‘Vooropgesteld: het is hier geen Noord-Korea. Dat wij nu dit gesprek kunnen hebben en jij noch ik direct hierna worden gearresteerd of vervolgd, is een groot goed. Dat ik dit werk kan doen, en samen met mijn collega’s daadwerkelijk een verschil kan maken, hoe klein misschien ook, geeft aan dat een heleboel dingen heel goed geregeld zijn in Nederland. Tegelijkertijd staan onze vrijheid van meningsuiting, onze privacy en ons recht om te demonstreren steeds meer onder druk. En vergeet niet dat voeding en huisvesting ook mensenrechten zijn. Stel dat je bedrijf failliet gaat en de boekhouder blijkt er met de papieren vandoor te zijn gegaan, waardoor je geen uitkering krijgt en echt honger lijdt. Dan komen je mensenrechten wel degelijk in het gedrang.’

Bijvoorbeeld bij de woonwagenbewoners die jullie juridisch bijstaan?

‘Sommige gemeenten hanteren een zogenaamd uitsterfbeleid. Ze zeggen simpelweg: jullie mogen niet meer in woonwagens wonen. Daarmee discrimineren ze en beschermen ze hun cultuur niet. Ik merk bij de mensen uit de woonwagengemeenschap die ik spreek dat ze nog steeds heel erg boos en geraakt zijn. Maar ze zijn ook heel blij dat wij opkomen voor hun mensenrechten. En dat de rechter mede dankzij ons werk serieus naar hun grieven kijkt.’

