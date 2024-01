Pablo Escobar jr: 'De huurmoordenaars van mijn pa waren mijn babysitters'

Seizoen 3 van Narcos, dat volgt op de dood van Pablo Escobar, is sinds 1 september op Netflix te zien. Een van de miljoenen trouwe kijkers van de hitserie is Pablo’s oudste zoon, Juan Pablo. David D’Hondt sprak Escobar jr. in Buenos Aires. ‘Mijn vader zei het me zelf: ik ben de cocai?nekoning van de wereld. Ik was amper 7, te jong om de omvang van zijn woorden te begrijpen.’

Hoe denk je terug aan je vader?

‘Als een liefdevolle vader. Ik zag hem als een grote vriend, als iemand die alleen maar het beste wilde voor mij en de rest van zijn familie. Hij was natuurlijk ook een man vol tegenstrijdigheden. Hij bracht me menselijke waarden bij, waarden waaraan hij zichzelf niet hield. Zodra hij ons huis verliet, deinsde hij er niet voor terug om iemand te laten vermoorden.’

Je kindertijd viel samen met de grootste succesjaren van je vaders kartel. Forbes zette hem toen zelfs op de lijst van rijkste mensen ter wereld. Hoe was het om in die omstandigheden op te groeien?

‘Ik had dertig motorfietsen, van alle merken en in alle kleuren. Ik had dertig jetski’s. En ik had auto’s, huizen, helikopters, vliegtuigen, allemaal voor mij alleen. In onze hacienda was er een dierentuin met dieren van over heel de wereld. We hadden alles, maar lang heeft dat niet geduurd. En geluk konden we er ook niet mee kopen.’

Je groeide op met wapens. In de Montessori-kleuterschool werd je zelfs door gewapende handlangers van je vader begeleid.

‘Ik stelde daar geen vragen over, maar ik voelde me wel een outsider. De andere kinderen vroegen me steeds of mijn vader rijk was en waarom ik bodyguards had. De huurmoordenaars die voor mijn vader werkten, waren als het ware de babysitters met wie ik ben opgegroeid.’

