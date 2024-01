American Dream van LCD Soundsystem is onweerstaanbaar

LCD Soundsystem – American Dream

Die uitverkochte show in de Madison Square Garden in New York op 2 april 2011 zou hun allerlaatste zijn. James Murphy, de mastermind achter dancepunk-outfit LCD Soundsystem, was er klaar mee. Tijd voor nieuwe avonturen. En daar heeft hij zich de afgelopen jaren met verve op gestort. Hij produceerde Arcade Fire’s baanbrekende album Reflektor, opende samen met zijn vrouw een wijnbar in Brooklyn, bouwde met de Dewaele-broertjes een ontzagwekkend sound system – acht speakers van bijna vier meter hoog, 50.000 watt, 30.000 kilo – en lanceerde zijn eigen espressokoffie.

En hij blies LCD Soundsystem doodleuk nieuw leven in. Vorig jaar speelden ze met een fenomenale greatest hits-set de Alpha-tent van Lowlands plat, en nu is er American Dream. Hun eerste trio albums is onovertroffen, dus nummertje vier kan voor de smachtende fan alleen maar een koude douche zijn, toch? Nee hoor. Oké, een instant classic als Losing My Edge of Daft Punk Is Playing At My House staat er niet op. En Murphy is meer aan het somberen dan ooit. Maar Christus te paard, wat heeft LCD Soundsystem weer een zooi strakke, minimalistische en onweerstaanbare dancegrooves gebakken.

LCD Soundsystem – American Dream: 4 sterren