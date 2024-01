Aart Staartjes: 'Sesamstraat wordt moedwillig vermoord'

Generaties groeiden op met de nukkige Meneer Aart uit Sesamstraat. Volgend jaar wordt hij 80, maar Aart Staartjes werkt stug door. Deze week gaat de lm Spaak in premie?re, waarin hij een fietsenmaker speelt. Thuis in het Friese Dronryp vertelt hij over de moord op Sesamstraat en over het ouder worden. ‘Ik ben uit de perenboom gedonderd, dat was wel even schrikken. Ik weet er niks meer van, en dan krijg je van dat wittejassengelul...’

Fotografie ANP

Sesamstraat is uw kindje, maar krijgt klap na klap te verduren.

‘De achteruitgang is ingezet in 2009, toen de zenderbazen het tijdstip van uitzenden vervroegden naar 17.00 uur. Een belachelijk tijdstip natuurlijk; naar Sesamstraat kijk je om 18.30 uur, samen met je ouders. Ik heb me daar toen enorm over opgewonden en dreigde ermee op te houden. Toen wist ik nog niet eens dat het nog erger zou worden. Sinds 1 januari 2016 is Sesamstraat verdwenen van NPO1 en niet meer aan het begin van de avond te zien; een historisch dieptepunt. Je kunt het nu alleen nog kijken via een digitaal themakanaal en ’s ochtends en ’s middags de herhaling op NPO3. Toen Sesamstraat om 18.30 uur werd uitgezonden, haalden we met gemak 500.000 kijkers. Keken er in 2015 om 17.30 uur nog 120.000 kleine kinderen, nu zijn het er nog maar enkele tienduizenden. Ja hallo, vind je het gek?’

Wordt Sesamstraat moedwillig vermoord?

‘Ja. Wat er momenteel gaande is, noemen ze in de ondernemerswereld een sterf huisconstructie: als je Sesamstraat op rare uren en onvindbare kanalen neer gaat zetten, gaat het vanzelf dood.’

Bent u boos?

‘Natuurlijk. Als de netmanager van de NPO en de baas van de NTR dan samen roepen dat Sesamstraat niet meer van deze tijd is, raak je mij e?n vele ouders met hun jonge kinderen recht in het hart. Flikker nou toch op, het draait allemaal om de reclame. Het is een geldkwestie. Met het programma zelf is niks mis, het gaat om de plek die het krijgt.’

