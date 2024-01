Hoe word je de nieuwe Eva Jinek? Talentcoaches geven tips

Een showreel moet je hebben, een flitsende montage van wat je al gedaan hebt. Een portfolio met wat aantrekkelijke foto’s. Een cv, natuurlijk. Minoesch Jorissen: ‘Ja, dat is wel van nu. Vroeger had je dat niet.’ Jurgen Latijnhouwers: ‘Wat wil je worden? Een publiek figuur met een vlog, dan is het belangrijk. Wil je een presentator van een nieuwsprogramma of een show worden, dan heb je helemaal geen socialmediaprofiel nodig.’

Fotografie ANP E.A.

Karin de Groot: ‘Showreel, het woord alleen al... Maar ik kan me voorstellen dat je een soort compilatie maakt, dat je bewegende beelden kunt laten zien.’ Rik Luijcx, fel: ‘Het is noodzakelijk. Investeer in jezelf door geld te besteden aan een goede fotograaf, meerdere fotografen. In Nederland doen mensen dat niet. Als acteur moest ik wel. Amerikanen hebben mij geleerd: plak je cv op de achterkant van een foto. Bandje, linkje, maar ook foto’s. Die kunnen op een bureau liggen en dan...’ Hij legt drie envelopjes met thee op de vergadertafel. ‘En dan gaan ze schuiven. Die of die? O, een duo, dan met die.’

Jurgen: ‘Ik snap nog steeds niet waarom dat zo nodig is...’ Rik: ‘Je moet wat kunnen laten zien. Wij moeten ze leren hoe je zo’n showreel moet maken. En voor wie. Ze moeten misschien wel verschillende showreels hebben, eentje voor een journalistiek programma, eentje voor entertainment, eentje algemeen. En ze moeten leren dat ze bijvoorbeeld niet een leader gaan maken van 40 seconden waarin ze op het strand rennen. Die heb je, he?.’

Karin: ‘Dan moeten we het misschien geen showreel noemen.’ Jurgen (kijkt sceptisch): ‘De basis is dat je kilometers hebt gemaakt en dat ook aan kunt tonen. Foto’s kunnen te mooi uitpakken...’

Karin: ‘Het is niets anders dan een bewegend cv.’ Minoesch: ‘Wie zo binnenkomt, die wil te graag.’ Karin: ‘Het ligt er echt aan in welke hoek je aan de bak wilt komen.’ Rik: ‘Zullen we het een presentatietape noemen?’

Ze zijn het eens: vlieguren moet je maken. Waar dan ook, hoe dan ook. Ga de vloer aanvegen bij Omroep Brabant en loer op je kans. Minoesch ziet wel wat in monoloogjes op je selfiestick. ‘Nu heb je zelf de mogelijkheid te oefenen.’ Karin: ‘Maar zet het niet te snel op YouTube.’ Dat het een strijd is, dat staat vast. Minoesch: ‘Het was al hard, maar het is nog harder geworden. Je komt erbij en je ligt er zo weer uit.’ Rik: ‘Het aanbod is gigantisch.’ Minoesch: ‘Vroeger kreeg je meer tijd en vertrouwen.’

Lees het hele artikel op Blendle.