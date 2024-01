Pablo jr: 'Mijn vader was veel wreder dan de Escobar van Netflix'

Seizoen 3 van Narcos, dat volgt op de dood van Pablo Escobar, is sinds 1 september op Netflix te zien. Een van de miljoenen trouwe kijkers van de hitserie is Pablo’s oudste zoon, Juan Pablo. David D’Hondt sprak Escobar jr. in Buenos Aires. ‘Mijn vader zei het me zelf: ik ben de cocai?nekoning van de wereld. Ik was amper 7, te jong om de omvang van zijn woorden te begrijpen.’

Het beruchte Cali-kartel laat een spoor van lijken achter in de trailer voor het derde seizoen van Narcos. In werkelijkheid liet het kartel, de gewezen grote concurrent van het Medelli?n-kartel van Pablo Escobar, de familie Escobar in ruil voor al hun bezittingen in leven. Na enkele avonturen kwamen de vrouw, de zoon en de dochter van Don Pablo in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires terecht, waar ze een discreet leven leidden. Tot de serie Narcos hen terug op het voorplan bracht.

In tegenstelling tot wat je zou denken, is Juan Pablo – die zich nu Sebastia?n Marroqui?n laat noemen – helemaal niet aangedaan door het beeld dat Netflix van zijn vader schetst. Integendeel. ‘Mijn vader was veel wreder dan de Pablo Escobar uit de serie. Hij zaaide terreur over het hele land, waarbij duizenden slachtoffers zijn gevallen. Uit respect voor die slachtoffers en mijn land moet ik mijn verantwoordelijkheid nemen als het over zijn daden gaat. Ik krijg brieven van jongeren over heel de wereld die schrijven dat ze zoals mijn vader willen zijn. Dat baart me zorgen.’

