Exclusief interview met Juan Pablo jr, de zoon van Pablo Escobar

Seizoen 3 van Narcos, dat volgt op de dood van Pablo Escobar, is sinds 1 september op Netflix te zien. Een van de miljoenen trouwe kijkers van de hitserie is Pablo’s oudste zoon, Juan Pablo. David D’Hondt sprak Escobar jr. in Buenos Aires. ‘Mijn vader zei het me zelf: ik ben de cocai?nekoning van de wereld. Ik was amper 7, te jong om de omvang van zijn woorden te begrijpen.’

Hoe spreken we jou aan? Als Sebastia?n Marroqui?n of als Juan Pablo Escobar?‘Maakt niet uit. Ik moest mijn naam veranderen, voor mijn eigen veiligheid. Dat wil niet zeggen dat ik mijn afkomst of mijn liefde voor mijn ouders verloochen. Ik wilde gewoon ontsnappen aan het geweld. Sommige noemen mij Sebastia?n, anderen Juan Pablo.’

Je kreeg de naam Juan Pablo Escobar van je vader, de bekendste drugsbaron uit de geschiedenis. Na zijn dood in 1993 ben je uit Colombia gevlucht. Duiden die twee verschillende namen ook op twee verschillende levens?‘Het is hetzelfde leven, maar opgedeeld in twee totaal verschillende levensfases. Door mijn naam te veranderen, heb ik vooral mezelf bevrijd van alle vooroordelen. Het gaf me de kans om te gaan studeren, om dingen te beleven die met mijn oorspronkelijke naam niet mogelijk waren geweest. Toen we in Argentinie? in ballingschap gingen leven, waren we absoluut niemand. Dat was een heel goede ervaring, die ons geholpen heeft om onszelf beter te leren kennen.’

Door het wereldwijde succes van Narcos staat je vader weer in de spotlights. Welk effect heeft dat op jou?‘Ik ben het gewend dat mensen over mijn vader praten. Het probleem is dat zijn mythe alsmaar toeneemt. Dat is de schuld van series en films als Narcos. Die gebruiken zijn naam wel, maar vertellen zijn verhaal op een onverantwoorde en niet-waarheidsgetrouwe manier. De naam Pablo Escobar is niets meer dan een slogan waarmee Hollywoodscenaristen hun kijk op zijn persoon en op Zuid-Amerika verkopen. En jammer genoeg is dat een volledig vervormde versie van de feiten.’

