Jort Kelder: 'Georgina Verbaan houdt niet van schmutzig'

PROFIEL — In 1997 begon Georgina Verbaan als tiener aan haar eerste rolletje; ze speelde Hedwig in GTST. Precies 20 jaar later maakt ze haar debuut als Poolse huishoudster in Dokter Tinus. Een heel andere baan voor La Verbaan

Dokter Tinus, dat is toch die stoffige doktersserie op SBS6?De serie gaat over een plattelandsdokter in Woerkum, gespeeld door Thom Hoffman. Dat het niveau van de serie hoog ligt, blijkt uit de fenomenale kijkcijfers. Naar de laatste af levering van seizoen 5 keken 1,1 miljoen mensen. Dokter Tinus is een van de stokpaardjes van het almaar zoekende en proberende SBS6. Verbaan komt in een gespreid bedje terecht. Een bedje dat ze als Poolse huishoudster overigens wel iedere dag zelf opnieuw moet opmaken.

Is deze voor rol voor Verbaan nou de kroon op 20 jaar acteren?Zo moeten we dat niet zien. Verbaan heeft in twee decennia ontzettend veel gedaan, waaronder vijf seizoenen ’t Schaep en tientallen films. Ze won in 2005 een Gouden Uil in de categorie slechtste actrice, pakte twee jaar later een Beeld en Geluid Award als beste actrice en loeide het in 2013 uit van de pret met het verdiende Gouden Kalf. Ze presenteerde van alles, zat als tafeldame in DWDD, was lijstduwer namens de Partij voor de Dieren en stond met haar poes in de Playboy. Een kleurrijke kruimelcarrière dus.

Wat moeten we weten over Verbaan?Zag haar ouders scheiden toen ze nog maar 1 jaar was en nam die gebeurtenis als maatstaf voor een turbulent liefdesleven. Had verkering met Daniel Rivas, Tim Immers, Friso Ruysdael en Louis Frequin. Versleet Jort Kelder in 5 jaar, kreeg een dochter met trompettist Rob van de Wouw en is nu samen met reclamejongen Bram van Leeuwen. Veilde haar stem op internet; de hoogste bieder kreeg een persoonlijke meldtekst voor zijn of haar antwoordapparaat. Schreef in haar NRC-column: ‘Mijn beste vriend is dood. Hij ligt op de bank en hij is koud.’ Dat bleek om haar kat te gaan.

Wat vindt Georgina Verbaan van zichzelf?‘Sinds ik de 30 ruimschoots ben gepasseerd, ben ik best blij met mezelf. Daarvoor had ik dat niet.’

Wat vinden wij van Georgina Verbaan? Doe ons zo’n huishoudster.Wat vinden anderen van Georgina ­Verbaan?

Jort Kelder - Ex

‘Hoe goed Georgina als huishoudster is? Haha, gewezen meisjes becommentarieer je niet via de pers. Maar vooruit: ik kan dokter Tinus niet garanderen dat alles perfect op orde ligt in alle kastjes en lades. Ze is weliswaar uitermate lucide, maar niet extreem rationeel. Er is in haar geen groot boekhouder verloren gegaan. Schoonmaken is niet de meest natuurlijke positie voor Sjors. Toen ik nog met haar samen was, had ze soms even een bevlieging en poetste ze heel veel. Dan weer lange tijd niet. Ze is wel erg rein op het lijf, ze houdt niet van schmutzig. Als actrice vind ik haar zeer talentvol en zéker niet een of andere domme soapie.’

