'Iedereen heeft wel een favoriete nazi, maar dat is nooit Hermann Göring'

Iedereen heeft wel een favoriete nazi, maar Hermann Göring zit daar nooit bij. Dat komt omdat hij een afzichtelijk, debiel, vet varken was, en nu zijn er genoeg vrouwen en mannen die op afzichtelijke, debiele, vette varkens vallen, maar bij Göring ging het nog een stap verder: hij weigerde te stofzuigen, waste z’n scrotum nooit met zeep en op de tandem wilde hij altijd achteraan zitten. Wie wil met zo’n lamzakkerige pervert omgaan?

— Pas op: satire! Elke week fileert de onderschatte Vlaamse schrijver Herman Brusselmans een overschat persoon uit de wereldgeschiedenis. ‘Een stilistische oefening in iemand uitschelden’, zoals hij het zelf noemt. Dat kun je grappig vinden, of niet. Illustratie: Steve Nestorovski. —

En toch wist hij een echtgenote te scoren, die echter ook niet vooraan op de tandem wilde zitten, en zo zaten ze op die tandem, tijdens een ritje door het Schwarzwald, allebei achteraan. Göring was een geboren nazi: hij haatte Joden, verafschuwde zigeuners, en wilde alle communisten dood. Alleen voor homoseksuelen had hij enig mededogen, op voorwaarde dat ze hem achterwaarts in de reet naaiden en vervolgens hun eigen lul aflikten. Als ze bij dat aflikken moesten braken, werden ze Dachau ingesodemieterd.

Göring werd een lievelingetje van Hitler. Ze ondernamen samen tochtjes op de Elbe in een kano, waarbij ze allebei achteraan zaten, vaak in elkaars armen, lieve woordjes fluisterend, en hun kwalijk riekende tongen in elkaars oren stekend. Het mag aldus niet verbazen dat Hitler Göring benoemde tot hoofd van de Luftwaffe. De eerste maatregel die Göring daaromtrent trof, was dat alle Duitse vliegtuigen piloten moesten hebben met blond haar, blauwe ogen, een pik van minstens 24 centimeter, en een tattoo van de swastika tussen de kaken van hun gat. Daarom vlogen er in het begin van de oorlog niet zoveel Duitse vliegtuigen rond, tot Göring de minimumlengte van de pik verlaagde naar 7 centimeter, en toen stroomden de kandidaat-piloten toe.

Göring werd door Hitler steeds maar gepromoveerd, tot hij rijksmaarschalk was, en zodoende gratis met de bus mocht rijden, korting kreeg bij de aankoop van satijnen ondergoed en zoveel Joden in z’n open haard mocht gooien als hij wilde.

Göring staat ook bekend als de grootste dief van het Derde Rijk. Overal waar er wat te plunderen viel, stond hij op de eerste rij; in zijn opdracht werden schilderijen, beeldhouwwerken, oude manuscripten, marmeren paraplubakken, en getaxidermeerde schaamluizen van rijke jidden naar z’n hol gesleept. Nochtans kende hij het verschil niet tussen een schilderij van Picasso en een halve kilo zemelen.

Hoe meer hij verslaafd raakte aan morfine, hoe senieler hij werd, en toen Hitler in Berlijn al zelfmoord had gepleegd wilde Göring toch nog de oorlog winnen door vuurspuwende draken, ontploffend sauerkraut en wurgwormen in te zetten. Het mocht niet baten. Op het proces van Neurenberg werd Göring veroordeeld tot de strop, maar voor de ophanging hielp hij zichzelf naar de vaantjes met cyaankali, de lafaard. Geen wonder dat hij niemands favoriete nazi is.