Bizar: van 98% van de sterfgevallen is de doodsoorzaak onbekend

Sinds april van dit jaar heeft Nederland een platform waar eenieder terecht kan met twijfels over de doodsoorzaak van overleden geliefden. De experts van Doodsoorzaak: Onbekend onderzoeken of de politie, het ziekenhuis of de lijkschouwer wel goed werk heeft geleverd. ’We kunnen er simpelweg niet van op aan dat politie en justitie altijd doen wat ze moeten doen. Een zelfdoding, waar zeer kort van tevoren een levensverzekering is afgesloten... Dat is dubieus.’

Fotografie ANP, HH

Zonder formeel hoofdkwartier onderzoekt het team van Doodsoorzaak: Onbekend onder regie van Sébas Diekstra en Frank van de Goot, verspreid door het land de meest uiteenlopende, soms bizarre zaken. De advocaat bespreekt vrijwel alle aanmeldingen direct met zijn collega. Als forensisch patholoog leidt Van de Goot de werkzaamheden die zich het beste laten omschrijven als ‘het vuile

werk’. Secties verrichten, lijken onderzoeken en zelfs exhumaties (het opgraven van lijken voor onderzoek) zijn dagelijkse kost voor Van de Goot, die na zijn lange carrie?re nergens meer voor terugdeinst.

‘Op een of andere manier ontbreekt het bij mij aan een vorm van empathie. Ik zit absoluut in het autistische spectrum. Dat is waarschijnlijk de reden waarom het zo fantastisch gaat,’ grinnikt de gelauwerde excentriekeling. ‘Als je met deze tak van sport bezig bent, moet je eigenlijk wel autistisch zijn. Medeleven met nabestaanden zou alleen maar belemmeringen opleveren. De pathologie kent dan ook flink wat autisten en supernerds. Patroonherkenners bij uitstek.’

Veruit de meeste pathologen geven de voorkeur aan het werken met zieke mensen. Dit maakt Van de Goot, die juist gepassioneerd is in het onderzoeken van lijken, nog uitzonderlijker. Uit onvrede verliet hij in 2010 het NFI en richtte vervolgens zijn eigen Centrum voor Forensische Pathologie op. ‘Voor een gedegen sectie heb ik een eurootje of 700, 800 nodig. Het NFI doet precies dezelfde sectie voor 40.000 euro. Pure waanzin. Er wordt krankzinnig veel geld verspild door de overheid, terwijl dit benut zou kunnen worden om veel meer secties te verrichten. Door deze gang van zaken weten we van 98 procent van mensen die in Nederland sterven niet waaraan zij doodgaan. Zo slecht is het momenteel geregeld.’

