Daten via een spelletje

Sanne de Groot (33) heeft flink wat date-ervaring; ze sprak met meer dan veertig mannen af. Ze speelde Tinder uit, en sprong keer op keer in het diepe in de hoop haar prins op het witte paard te ontmoeten. Zonder succes. En op een dag besloot ze: dit ga ik mezelf niet langer aandoen. Genoeg is genoeg. Want de lusten wogen helaas maar zelden op tegen de lasten. Ze concludeerde: regulier daten is net zo tijdrovend als teleurstellend. De keren dat Sannes afspraakjes leken op hun Tinder-, Happn- of Inner Circle-foto’s waren op één hand te tellen. ‘Liegen over zaken als gewicht en lengte is eerder regel dan uitzondering.’

Sanne stelt geen onredelijk hoge eisen. Maar als een kerel twee koppen kleiner is dan zij, houdt het op. Eenmaal sprak ze af met een heuse catfish. De man had foto’s van internet geplukt, en net gedaan of hij het was. Toen hij zich voorstelde, was Sanne in shock. Gelukkig is ze niet op haar mondje gevallen. ‘Ik zei direct: dit gaat niet werken.’

Spelletje

Sannes onplezierige ervaringen staan niet op zichzelf. In haar omgeving klagen vriendinnen steen en been over het leed dat daten heet. Dat moet makkelijker kunnen, leuker en vooral minder tijd kosten, meende Sanne. Maar hoe? Uiteindelijk bedacht ze SizzL Dating Events.

Speeddaten, maar dan in een nieuw jasje: elkaar leren kennen door samen een spelletje te spelen. En oké, Sanne geeft toe: ‘Speeddaten klinkt niet spannend.’ Maar eigenlijk is het ideaal. Het stelt de dater in staat om op één avond tien of meer potentiële vlammen te ontmoeten. En dat is een stuk efficiënter dan swipen alsof je leven ervan afhangt, chatten over ditjes en datjes en vervolgens afspreken met één man of vrouw die in real life nogal tegenvalt, terwijl je fantaseert over je nieuwe lievelingsserie, of over wijn drinken met vrienden waarmee je het wél leuk hebt.

Ze was klaar om de wereld te veroveren met haar dating­ concept. Helaas gooide corona tijdelijk roet in het eten

SizzL werkt als volgt: je speelt ongeveer zes minuten een spelletje met verschillende kandidaten. En aan het einde van de avond geef je op een matchkaart aan wie van de aanwezigen je beter wil leren kennen. Ik ben het roerend met Sanne eens. Iets ondernemen op een date is aangenamer dan vragen op elkaar afvuren, terwijl je gulzig aan de drank gaat in de hoop dat het gesprek onder invloed wat soepeler zal verlopen. Maar mijn probleem met SizzL: ik háát spelletjes.

Kletspot

‘Je bent niet de enige,’ lacht Sanne. Voor mensen zoals ik bedacht ze Kletspot. Het principe is simpel: je stelt elkaar om beurten vragen, die Sanne vooraf bedacht en op kaartjes schreef. Geen standaardvragen zoals: wat voor werk doe je? Maar: geloof je in ware liefde? Heb je weleens iets illegaals gedaan? Of: wat vind je mooi aan jezelf? ‘Op die manier ontstaan er interessante gesprekken.’

Dat SizzL aanslaat, bleek al tijdens de eerste edities, die meteen vol zaten. En dat niet alleen. Tot Sannes grote vreugde sloeg de vonk bij meerdere bezoekers over. Ze was klaar om de wereld te veroveren met haar datingconcept. Helaas gooide corona tijdelijk roet in het eten en werd het leven van singles – die wel happy zijn, maar liever een relatie willen – er niet makkelijker op. Het goede nieuws: Sanne organiseert inmiddels weer nieuwe speeddate-avonden. Wellicht vindt ook zíj binnenkort die ene grote liefde.