Op zoek naar suikerseks

Voor LINDA.tv dook ik opnieuw in een voor mij bekend onderwerp: suikerdaten. Kort door de bocht: een man (de oom) betaalt voor contact met een vrouw (het nichtje). Soms is seks part of the deal, soms niet. De eigenaar van suikerarrangement.nl besloot me te helpen met mijn zoektocht naar een suikeroom en nichtje die mij hun verhaal wilden vertellen. Hij verstuurde – vanuit mijn naam – een mail naar alle leden van zijn site. Dat leverde me een inbox vol bijzondere verhalen van mannen en vrouwen van alle leeftijden op. Wie denkt dat suikernichtjes allemaal jong zijn en suikerooms oud, heeft het mis. Ik kreeg mails van jonge gasten die ‘gewoon geen tijd hebben voor vrouwen die méér willen’ en van alleenstaande moeders van achterin de dertig. Lang niet alle leden zijn single. Een dame (32) mailde: ‘Ik wil graag meewerken aan de documentaire, maar ben getrouwd en nogal bang dat mijn man erachter komt.’ Dus eigenlijk is participeren niet zo handig, concludeerde ze aan het einde van dezelfde mail. Dat was ik wel met haar eens. Er bestaan ook suikertantes; rijke dames die een toyboy zoeken om te verwennen en (soms) de nacht mee te delen. Helaas blijft het vanuit die hoek stil. Zij zijn momenteel nog in de minderheid, vertelt de eigenaar van suikerarrangement.nl – maar hij verwacht dat dit in de toekomst verandert. Eén ding weet hij zeker: dat er vraag is naar dit soort vrouwen, staat als een paal boven water.

Geregeld krijg ik tijdens een afspraakje te horen: weet je zeker dat je geen seks wil?

Nieuwe inboedel

Veruit de meeste reacties van leden waren positief. Neem het verhaal van S. (22). Ze is chronisch ziek en te zwak om zoals een ‘normale twintiger’ een baantje in de horeca aan te kunnen. Suikerdaten is voor haar een uitkomst. Ze betaalt haar studie van het geld dat ze verdient met daten en heeft net een nieuwe inboedel voor haar moeder gekocht. Ze schrijft dat ze het jammer vindt dat collega’s hun geld vooral spenderen aan dure tassen, en andere materiële zaken

die er op de lange termijn niet toe doen. Ze noemt het zonde. ‘Ik heb straks wat opgebouwd, dat gun ik die andere meiden ook.’Maar ik kreeg ook verhalen binnen van dames die teleurgesteld waren. G. noemde suikerdaten ‘niet zo mooi als het lijkt’. Ze zag het helemaal voor zich: lekker shoppen en lunchen met een vriendelijke, eenzame kerel. Dat leek haar wel wat: easy money. Ze kwam van een koude kermis thuis. ‘Al die mannen willen maar één ding,’ schreef G. me.

Duidelijke afspraken

Het is niet zo dat seks áltijd op het menu moet staan, weet ik inmiddels. Er zijn suikernichtjes genoeg die zich alleen laten betalen voor hun tijd, niet voor hun kunsten in de slaapkamer. Zoals N. (24). Zij staat samen met haar beste vriendin op de site. Ze schrijft: ‘Als een suikeroom het leuk vindt, spreken we met z’n drietjes af.’ Ze heeft al meer dan honderd dates gehad in totaal. Reizen, winkelen, chique etentjes en spabezoeken – ze maakte het allemaal mee. Samen met haar bestie, of alleen met een man. Ik bel haar, nieuwsgierig naar het hele verhaal. N. is Marokkaans en niemand in haar omgeving weet van haar bijbaan. ‘Suikerdaten wordt niet geaccepteerd in mijn cultuur,’ zegt ze. Over seks is N. heel duidelijk: dat zit er niet in. Nooit? N. aarzelt. Het is weleens gebeurd. Met een suikeroom waarmee ze een langere relatie had. Voor hem was ze bereid een uitzondering te maken. Normaliter geeft ze direct tijdens het eerste contact aan dat seks geen optie is. Sommige mannen haken af, anderen niet. Een deel blijft hopen dat N. van gedachten zal veranderen tijdens de date. ‘Geregeld krijg ik tijdens een afspraakje te horen: weet je zeker dat je geen seks wil?’ zegt ze. N. houdt voet bij stuk. Hoeveel geld N. per afspraakje ontvangt, verschilt. ‘Soms krijg ik 100 euro, andere keren 500 euro.’ Ze spreekt altijd vooraf een bedrag af. ‘Ik hou ervan als de date soepel verloopt. En de afspraken duidelijk zijn. Hij krijgt mijn tijd, ik zijn geld.’