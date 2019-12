Zo voorkom je dateleed

‘Het was verschríkkelijk,’ zucht N. Mijn vriendin heeft voor het eerst sinds jaren een date gehad, met een man die ze ontmoette op Bumble. De app werkt hetzelfde als Tinder, op een klein, maar belangrijk verschil na: als je allebei ‘de like-kant’ op geswipet hebt (naar rechts), kan op Tinder zowel de man als de vrouw een gesprek starten. Op Bumble kan alleen de vrouw beginnen met chatten. Bumble is dus de meer feministische versie van Tinder, waar de vrouw de touwtjes in handen heeft.

Lichamelijk contact

Ik probeer N. op te beuren. De kans dat ze in één keer raak zou schieten, was klein. Ze moet niet direct de moed opgeven! Bijna al mijn vriendinnen zijn vrijgezel. Happy singles, zoals de maatschappij hen noemt. Vrouwen met rijke levens, die hun eigen boontjes doppen. Toch hebben zij – net als bijna alle mensen – behoefte aan lichamelijk contact. Die behoefte uitte zich bij N. in het verleden in onenightstands; sommige goed, andere middelmatig, enkele bar slecht. En hoewel N. erg heeft genoten van haar wilde periode, heeft ze na een aantal jaar in het rond neuken behoefte aan meer.

Ze benadrukt: ‘Ik ben écht niet op zoek naar een vaste relatie, hoor.’ (Stel je voor!) Maar ze wil wel ‘iets serieuzers’. Lees: een man die meer wil dan seks alleen. Daarom stopte ze met jongens oppikken tijdens het uitgaan, en besloot ze te gaan daten. Ene F. maakte indruk op Bumble, en dus besloot ze in te gaan op zijn aanbod om ‘lekker ergens te gaan eten’.

Waar ze al bang voor was, gebeurde. F. was een aardige kerel, maar ze vond hem totáál niet aantrekkelijk. Dat besefte ze al tijdens minuut één. En toen moest ze nog een vijfgangendiner wegwerken. Geen pretje, dat kan ik me goed voorstellen. Dat nooit meer. Maar hoe voorkom je dateleed? Ik heb zelf weinig ervaring op dit gebied, maar voor mijn werk sprak ik door de jaren heen met meerdere date- en versiercoaches die me aardig bijspijkerden op dit vlak.

De kans dat er tijdens een actieve date een klik ontstaat, is groter dan als je keurig tegenover elkaar zit

Niet aantrekkelijk

Allereerst: heb je online beet en denk je: dit zou weleens iets kunnen zijn? Stel een afspraak dan niet langer uit. Ga niet eindeloos chatten. Dat deel ging bij N. goed. Maar veel mensen stellen ‘de ontmoeting’ te lang uit. Het gevolg: het onlinegesprek slaat dood. En dat is zonde! En als je afspreekt, doe dan nooit wat N. deed: direct voor een avondvullend programma gaan. N. wist al bij het ‘hallo’ dat ze F. in levenden lijve niet aantrekkelijk vond. Je kan dus veel beter even snel afspreken voor een kop koffie. En wil jij best daten, maar vind je het idee om echt af te spreken eng? Bereid je dan goed voor om pijnlijke stiltes te vermijden – dat is zeker een aanrader als je geen date-ervaring hebt. Verzin vooraf een aantal vragen waarop je altijd kan terugvallen, dan kan je niks gebeuren en hoef je niet zenuwachtig te zijn.

Vul geen stiltes met lange monologen, raadt versiercoach Tim Veninga aan. Daarmee gaan veel daters – vooral mannen – de mist in, weet hij. Bevalt het contact? Dan kan je tijdens date nummer één direct een vervolgafspraakje plannen. Is het dan tijd voor het vijfgangendiner? Nee! Datingcoach Denise Janmaat adviseerde mij om in deze fase te kiezen voor ‘een actieve date’. Dat kan van alles zijn: naar het museum gaan of samen een wandeling maken.

Zij gelooft er heilig in: de kans dat er tijdens een actieve date een klik ontstaat, is groter dan als je keurig tegenover elkaar zit. N. laat dat even op zich inwerken en zegt dan: ‘Daar zit wel wat in.’ Ze besluit daten nog niet op te geven. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.