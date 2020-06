'Nu vindt Genee zus en Gijp zo en zelfs Hans Teeuwen komt met zijn mening op de proppen'

Die never ending verwarring over de vrijheid van meningsuiting altijd. Mag Johan Derksen racistische grapjes maken? Ja, dat mag hij. Mag je zeggen: ‘Wat kut dat je dat doet, Johan?’ Uiteraard. En mag je tegen Gilette zeggen: ‘Hé, zolang jullie die snor sponsoren, koop ik jullie mesjes niet?’ Ook dat mag. En het staat Gilette dan weer helemaal vrij om daar de schouders over op te halen óf om de financiële bijdrage aan VI stop te zetten. (Wat dat betreft wordt de soep ook zelden zo heet gegeten als die wordt opgediend. Hoe vaak zie je niet op Twitter mensen gillen dat ze massaal de HEMA gaan boycotten omdat hun Pieten niet zwart zijn of hun paaseitjes ‘verstop-eitjes’ heten? Heeft ons aller Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam zich daar ooit een fluit van aangetrokken? Natuurlijk niet, de trek in rookworst blijkt telkens weer steviger dan de ruggengraat van deze idealisten.)

En nu vindt Genee zus en Gijp zo en zelfs Hans Teeuwen komt met z’n mening op de proppen, al wordt niemand daar veel wijzer van. In de jaren 90 was Hans nog fulltime absurdist. Aan wat ie zei en deed viel geen touw vast te knopen. De verwarring en ontregeling was het doel op zich en dat je bij veel van zijn onzin zo’n groot ongemak voelde dat je het weg moest lachen om er vanaf te raken, grenst wat mij betreft aan het geniale. Maar sinds de dood van zijn door een moslimextremist afgeslachte beste vriend Theo van Gogh wil Hans meer doen dan alleen sublieme nonsens uitkramen en roept hij regelmatig iets over de islam of – jawel – de vrijheid van meningsuiting. Aangezien hij dat doet als de maniakale absurdist die hij is, weet je nog niet wat je eraan hebt als ie schuimbekkend voor #teamJohanDerksen staat te preken, maar misschien is het Verwarring en Ontregeling 2.0 en ligt het aan mij dat ik het allemaal niet zo geniaal meer vind. Wat buiten kijf staat: hij mag dit doen en iedereen die zegt dat dat niet mag, heeft het volgens artikel 7 van de grondwet helemaal mis!

Maar dat artikel voorziet er ook in dat mensen over jouw vrij geuite mening vrij hun mening mogen uiten. Als je met een boude stelling op de proppen komt, kun je tegengas verwachten. En zo ontstaat een Inception of matroesjka-pop aan vrij geuite meningen. Een discussie, zeg maar. En dat is wat er nu – zoals altijd – gebeurt, dus de vrijheid van meningsuiting lijkt me op dit moment niet bepaald in gevaar.

Wat mijn mening is, naast dat iedereen lekker z’n eigen mening mag hebben en uiten? Ik vind het tekenend dat het ons hier in Nederland weer eens is gelukt om van zoiets als Black Lives Matter, een wereldwijd protest tegen racisme en politiegeweld, in no time een discussie over een witte man met een voetbalprogramma te maken.