Neerlands Hoop: Twitter-activiste Anne Fleur Dekker

Nieuwe Revu portretteert de leiders van een nieuwe generatie. Zij helpen Nederland vooruit door de juiste vragen te stellen of door zelf de antwoorden te geven. Deze week: Twitter-activiste Anne Fleur Dekker (23).

Wat is jouw beste beslissing van de laatste twaalf maanden?

’Spijt van beslissingen heb ik sowieso nooit. Spijt vind ik nutteloos. Maar mijn beste beslissing was om uiteindelijk toch ’ja’ te zeggen tegen het verzoek van uitgeverij De Geus. Zij wilden dat ik een boek zou schrijven over de geschiedenis en opkomst van de extreemrechtse alt-rightbeweging in Nederland. Ik heb getwijfeld omdat dat precies de club mensen is waardoor ik moest onderduiken. En wanneer het dit najaar uitkomt, zal het weer allemaal stof doen opwaaien. En krijg ik weer allerlei rechtse mensen achter me aan. Toch ben ik blij dat ik het wel heb gedaan.’

Waarom?

’Alt-right is een schimmige beweging om je vinger achter te krijgen. In Nederland heeft alt-right bijvoorbeeld een verhouding met Forum voor Democratie en vice versa, maar ze zijn niet hetzelfde. Ik heb de afgelopen maanden met veel interessante mensen kunnen spreken, ook uit Baudets partij. Heel interessant, om dezelfde mensen die eerder achter me aan zaten, nu aan het woord te laten. Het is voor mij persoonlijk ook goed geweest. Niet zozeer als verwerkingsproces, maar ik kan de shitstorm die dit jaar over me heen trok nu wel beter plaatsen.’

