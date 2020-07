'Wie weet sta jij straks op een dancefestival te stuiteren op IS-speed'

Vorige week werd in Salerno – een Italiaans havenstadje iets ten zuiden van Napels en Pompeï – een grote hoeveelheid amfetamine in beslag genomen. Non-nieuws, ware het niet dat het hier IS-speed betreft. Ja, IS als in Islamitische Staat. Die hebben daar in het kalifaat blijkbaar een pepfabriek staan. Goed idee wel; met een paar van die pillen in je mik kan je er ellenlang en keihard tegenaan, iets wat voor de gemiddelde jihadstrijder niet in de majem gepleurd is. Het remt ook nog eens zo fijn gevoelens van angst af, dus je kan onbevreesd en zonder al te veel terughoudenheid de levens van mannen, vrouwen en kinderen vernietigen.

Gesneden koek voor oorlogsvoerders. ‘Keep ’m drunk, keep ’m fighting,’ zou generaal zus of zo van dit of dat leger eens hebben gezegd. Hop, die prefrontale cortex een beetje stupide slikken/zuipen/snuiven/spuiten en afslachten maar. Niet heel gek dus dat er zoiets als IS-speed bestaat, al is drugsgebruik natuurlijk niet bepaald een vroom islamitische bezigheid. In Afghanistan trad de Taliban keihard op tegen opiumboeren. Onder het mom van ‘Allah houdt niet van drugs’, maar het kan ook een manier zijn geweest om de prijs op te drijven, zodat de warlords hun eigen voorraad voor hogere bedragen van de hand konden doen.

Geld. Geld is altijd een motief. Zeker voor mensen die het eigenlijk te druk hebben met vechten om geld te verdienen. Zoals de FARC. Tja, in Colombia zijn er nou eenmaal veel cocaïne-plantages en zo’n guerrilla, dat kost een paar duiten, dus als je zo’n plantage in je schoot geworpen krijgt, dan steek je ’m niet in de fik. Je blaast toch ook niet naar een gratis lijntje?

En IS maakt die pillen ook niet alleen voor eigen gebruik. Die vangst in Salerno bestaat uit veertien ton amfetamine in de vorm van 84 miljoen pillen. Dat, lieve mensen, is echt heel, héél veel speed. Als ik het goed uitreken, zou ik daar, met de tolerantie die ik had toen ik ook nog weleens aan een sleuteltje snuffelde, 55.000 jaar niet van kunnen slapen. 20 miljoen nachten plafondgestaar, kiezengekauw en benengewiebel. Zoveel drugs hebben de jihadisten in Europa echt niet nodig, zelfs al waren het er net zoveel als in Geert Wilders’ meest gruwelijke nachtmerries. Nee, Islamitische Staat is gewoon old school aan het dealen. Die fabriek staat er nu toch. In het Midden-Oosten is IS-speed al partydrug nummer één en wie weet sta jij zodra de corona-situatie het weer toelaat wel op een of ander dancefestival ook te stuiteren op die kalifaatpillen. Nog een reden om in Nederland de productie en verkoop van drugs te legaliseren en reguleren.