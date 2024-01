'Heerlijk, die Brokeback Mountain-esque bromance van Poetin in Siberië'

Waar gaat de zomervakantie heen dit jaar? Ik hou het bij een lang weekend Zuid-Engeland. Later staat Zuid-Afrika op de planning, dan is het daar zomer Telt dat nog als zomervakantie?

Ook Vladimir Poetin trok zuidwaarts; Zuid-Siberië was de bestemming van zijn welverdiende verlof. Het werd een trip zoals we die inmiddels van hem kennen: lekker mannelijk. Vissen. Paddenstoelen plukken. Zwemmen. Nog een keer vissen. Bootje varen. Zonnebaden. En dat alles met ontbloot bovenlijf. Wist u trouwens dat Poetin zijn oksels scheert? Alleen het bewijs van het doden van een beer met zijn blote handen ontbrak, maar misschien waren net die foto’s mislukt (zal je net zien). Ook mooi: op de ene foto vangt hij een vis van een centimeter of 50, op de foto erna zie je hem met z’n handen zeker een meter uit elkaar tegen zijn maten opscheppen over de vangst van de dag.

De foto’s schetsen een beeld van Poetin als vriend die je er goed bij kan hebben als je een biertje drinkt bij het kampvuur. Dat hadden Willem-Alexander en Máxima goed gezien, in het Holland Heineken House in Sotsji. Defensieminister Sergej Sjojgoe mocht, als kind van de regio, ook mee op vakantie. Waarschijnlijk ongewild tonen de door het staatspersbureau vrijgegeven foto’s een Brokeback Mountain-esque bromance tussen Vladimir en Sergej, maar ik wil niets suggereren. Was wel mooi geweest, in de week van Pride Amsterdam.