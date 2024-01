Winnaar en verliezer van de dag: Zlatan Ibrahimovic vs. Vladimir Poetin

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Zlatan Ibrahimovic

Zlatan responds to Eric Cantona: 'King of Manchester? I will be God of Manchester!'https://t.co/kFAH2U4djB pic.twitter.com/NBVoWWHeZH — Telegraph Football (@TeleFootball) 18 juli 2016

Eric Cantona in een boodschap aan Zlatan: "Ik heb een persoonlijk bericht voor Zlatan. Je hebt besloten om voor United te gaan spelen en dat is de beste keuze die je ooit hebt gemaakt'', verwelkomde Cantona de Zweedse spits. ''Maar een ding: er kan er maar één de koning van Manchester zijn. Jij kan de prins worden, als je wilt. Als je geïnteresseerd bent, mag je het rugnumer 7 dragen. Het is mijn welkomstgeschenk voor jou. De koning is verdwenen, lang leve de prins.'' Reactie Zlatan: "Ik heb gehoord wat Cantona zei. Ik wil hem bedanken, omdat ik hem altijd bewonderd heb", zegt Ibrahimovic tegen Aftonbladet. Maar hij moet wel weten dat ik niet de prins van Manchester zal worden. Ik word de god van Manchester." Baas.

Verliezer van de dag: Vladimir Poetin

De Standaard reports Vernietigend Wada-rapport: ‘Russische staat speelde onder een hoedje met dopingzondaars’... https://t.co/WzkmROFpw7 — Belgium Advertising (@belgiumadvrtsng) 18 juli 2016

De Russische staat regisseerde en controleerde dopingfraude bij de Olympische Winterspelen in Sotsji. Dat is de conclusie van het mondiale antidopingbureau Wada, uit een rapport dat vandaag is gepresenteerd.

Tientallen Russische atleten kregen doping toegediend en hun positieve testen werden via een ingenieus systeem verdoezeld, aldus de Canadese hoogleraar en sportjurist Richard McLaren, die het onderzoek voor Wada leidde. Grote verliezer in dit verhaal is natuurlijk Poetin.