At The Drive-In: de punklegende keert terug naar Lowlands

Ze leken hard op weg om de Grote Nieuwe Gitaarband van de 21ste eeuw te worden. Tot de hele boel finaal in elkaar klapte. Die plotselinge implosie heeft de mythische status van At The Drive-In alleen maar vergroot. 16 jaar na dato spelen ze volgende week op Lowlands. De comeback van een punklegende.

Fotografie Getty Images E.A.

Op het affiche van Lowlands prijkt de naam van een band waarvan niemand had gedacht ’m ooit nog te zien. At The Drive-In. At The wie? Je weet wel, dat bandje van Cedric Bixler-Zavala en Omar Rodriguez-Lopez, die twee broodmagere gastjes met die enorme afro’s. Die rond het millennium massaal werden omarmd als de meest intense en opwindende punkband van de nieuwe eeuw, hoe pril die eeuw ook nog was. En een paar maanden later alweer keihard op z’n bek stuiterde. Kapotgemaakt door onderlinge ruzies, heel veel drugs en een moordend tourschema. Een legendarische band in wording, geknakt in de dop. Zo’n bandje waarvan iedereen wist: die zien we nooit meer terug.

16 jaar later is het onmogelijke gebeurd. At The Drive-In is weer bij elkaar, met een nieuw album op zak (het in mei verschenen Inter Alia) en een touragenda die tot en met eind november ramvol zit. Lowlands heeft in die wederopstanding een sleutelrol gespeeld. In 2003, 2 jaar na het imploderen van de band, waren alle leden toevallig geboekt voor het festival in Biddinghuizen. Cedric en Omar speelden met hun prog-rock-outfit The Mars Volta op vrijdagmiddag in de Golf-tent. En 3 uurtjes later stond Sparta in de India-tent, de nieuwe emocoreband van gitarist Jim Ward, bassist Paul Hinojos en drummer Tony Hajjar.

‘Dat was de eerste keer na die pijnlijke break-up dat we elkaar weer allemaal in de ogen keken,’ vertelt zanger Cedric aan de telefoon vanuit zijn huis in Los Angeles. ‘Het was alsof je je ex-vriendin voor het eerst weer onder ogen ziet. Vreemd, ongemakkelijk, gespannen. Maar het zorgde ook voor het eerste korstje op de wond. De eerste voorzichtige babystapjes op de lange weg naar uiteindelijke verzoening, het gebeurde allemaal daar. Omar is toen zelfs bij de andere jongens in de tourbus gestapt en is met zijn oude bandmaten naar het volgende festival gereden. Dat was zijn manier om te zeggen: we houden nog steeds van jullie, we zijn nog steeds vrienden. De wedergeboorte van At The Drive-In heeft daar misschien niet plaatsgevonden, maar de eerste ontsluiting was wel degelijk op Lowlands.’

Lees het hele artikel over At The Drive-In op Blendle.