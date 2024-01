In zijn 100ste Revu-column veegt Brusselmans de vloer aan met God

— Pas op: satire! Elke week fileert de onderschatte Vlaamse schrijver Herman Brusselmans een overschat persoon uit de wereldgeschiedenis. ‘Een stilistische oefening in iemand uitschelden’, zoals hij het zelf noemt. Dat kun je grappig vinden, of niet. Illustratie: Steve Nestorovski. —

God zorgt ervoor dat je baby van 2 jaar sterft. God zorgt ervoor dat dieren mishandeld worden. God zorgt ervoor dat André Hazes jr. als een talent wordt beschouwd. God zorgt ervoor dat ons lijf vol stront zit. God zorgt ervoor dat Allah nergens voor zorgt. God zorgt ervoor dat in de vochtige kelders van Syrië een man en een vrouw zodanig worden gefolterd dat hun bloed een grijze kleur krijgt.

God zorgt ervoor dat Jort Kelder zoveel op tv mag. God zorgt ervoor dat er aan de schepping getwijfeld wordt. God zorgt ervoor dat Jezus Christus ernstig wordt genomen. God zorgt ervoor dat op vele plaatsen abortus op een foetus met een ernstige afwijking niet uitgevoerd mag worden. God zorgt ervoor dat de ouwelijke, stinkende paus macht heeft over 2 miljard mensen.

God zorgt ervoor dat de naam van Hitler verder leeft. God zorgt ervoor dat er vanaf dag één tot nu gemoord, gemarteld, geleden, gestorven wordt in afschuwelijke omstandigheden. God zorgt ervoor dat het kapsel van Trump iedere dag in model blijft. God zorgt ervoor dat ook de gezegendste medici geen definitief middel tegen kanker vinden.

God zorgt ervoor dat zelfs Feyenoord nog weleens kampioen wordt. God zorgt ervoor dat de rationaliteit iedere dag weer vele deuken oploopt. God zorgt ervoor dat je een klein bolletje onder je oksel voelt dat later dodelijk blijkt. God zorgt ervoor dat er in het hoofd van velen van alles misgaat, en dan slaan ze hun vrouw, gooien ze hun kind in de waterput, grijpen ze naar een pistool, horen ze stemmen lopen ze naakt over straat, gooien ze met hun eigen keutels naar onschuldigen, verwensen ze de hele wereld, hangen ze zich op.

God zorgt ervoor dat er na overstromingen, tsunami’s, aardbevingen, bosbranden of instortingen vermisten zijn die nooit worden teruggevonden. God zorgt ervoor dat door familievetes broers, ouders, zussen en neven nooit meer een woord tegen elkaar zeggen. God zorgt ervoor dat één man in Noord-Korea miljoenen individuen kan laten verhongeren. God zorgt ervoor dat mannen vrouwen verkrachten, onteren, beschouwen als minderwaardig, en tegen hen zeggen met een grijns om hun mond dat hun kut stinkt naar rotte vis.

God zorgt ervoor dat The Voice hoge kijkcijfers heeft. God zorgt ervoor dat de romans van Saskia Noort bestsellers zijn. God zorgt ervoor dat het toeval en het lot bestaan en over alles beslissen. God zorgt ervoor dat de dunne grens tussen haat en liefde allang is afgeschaft. God zorgt ervoor dat communisten en fascisten iedere koek onder elkaar verdelen. God zorgt ervoor dat er veel minder dan vroeger een mals regentje valt waarin we lekker nat kunnen worden. God zorgt ervoor dat de oerknal nooit heeft plaatsgevonden.

En het vreemdste van dit alles: God bestaat niet.