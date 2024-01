Lieve Maxim, moet je niet de politiek in?

Het langste interview aller tijden, afgenomen door de lezers van Nieuwe Revu. Heb je ook een vraag voor Maxim? Stel ’m via [email protected].

Moet je niet de politiek in?Willem Koning

De politiek en de door ons gekozen volksvertegenwoordigers doen hoogdravend, maar hun gekissebis is vooral een toneelspel voor de bühne. Onze huidige democratie is aangevreten door het populisme. Het stemrecht is een zwaar bevochten recht, maar de meesten stemmers blijken egoistisch en vooral geïnteresseerd in hun eigen financiële voordeeltje. Politiek is vooral op de korte termijn gericht waardoor originele visies over onze toekomst geen kans krijgen. Daarnaast is het voor een politicus onmogelijk om altijd de juiste beslissingen te nemen.

Hij of zij kan de toekomstige consequenties van zijn beleid nooit overzien. Geen enkel levend wezen kan dat. In die zin lijden politici en eigenlijk alle bestuurders allemaal aan enorme grootheidswaan. Heb ik je vraag daarmee afdoende beantwoord, Willem?

