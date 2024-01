Henk Spaan: 'Dennis Bergkamp kan door vliegangst nooit trainer worden'

Hij schreef samen met Harry Vermeegen televisiegeschiedenis met onder meer Pisa en Verona, is de drijvende kracht achter Hard Gras, deelt in Het Parool iedere week punten uit aan voetballers, en zojuist verscheen zijn tweede roman De Binnentuin. Henk Spaan (68) over angsten overwinnen, babyboomers en schrijven over sport. ‘Al die vergelijkingen met kunst, over Van Basten als balletdanser: allemaal flauwekul.’

Fotografie Mats van Soolingen

Je hebt weleens verteld dat de periode in jouw leven tussen je 20ste en 30ste zwaar was, met veel angsten, waarvoor je uiteindelijk professionele hulp hebt gezocht. De neiging om met weemoed terug te denken aan je leven als twintiger en die tijd enorm te romantiseren; die zul jij dus niet hebben.‘Dat klopt. Mij bevalt de latere leeftijd dan ook beter dan die tijd tussen mijn 20ste en 30ste. Naast die jaren is de puberteit is natuurlijk nooit leuk, voor niemand. Maar de jaren voor je 12de, die juist vaak weer we?l. Die jaren als twintiger waren voor mij inderdaad jaren van psychisch onwelbevinden, en dat bleek vooral een kwestie van ouder worden. En ook van dingen toch gewoon doe?n, ondanks je angst ervoor. De oude weg van de gedragstherapie: de handeling moet loskomen van de angst ervoor. Ik durfde bijvoorbeeld nauwelijks de trein in, maar dat was nou juist de reden om we?l de trein in te gaan. Daar wil ik me verder niet over op de borst kloppen of zo, maar ik dacht: anders overleef ik het niet, dit moet ik kunnen.

Ik had ook vliegangst, en dat is ook helemaal over. Het interesseert me helemaal niks meer. Dat vind ik ook jammer van Dennis Bergkamp: net als alle fobici denkt hij zelf dat hij een heel bijzondere vorm van vliegangst heeft, eentje die niemand kan behandelen. Iedereen die dat ooit heeft gehad, weet: gewoon naar een therapeut of cursus en je bent er vanaf. Maar hij wordt al kwaad als iemand daarover begint. Jammer, want zo wordt hij beperkt in zijn beroep. Hij kan nooit trainer worden. Zonde. Hij was natuurlijk zo ontzettend goed dat hij altijd werd gespaard, maar denk maar niet dat dat ooit gebeurt met een linksback met vliegangst; die wordt er gewoon uitgeknikkerd.’

