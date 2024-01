'De KNVB zoekt een mediastrateeg, alsof die er nog niet genoeg rondlopen'

Toegegeven, er speelden belangrijkere zaken. Het trieste nieuws rondom Abdelhak Nouri – de foto van z’n emotionele vader staand vanuit de auto was hartverscheurend – plus al de sporthoogtepunten van het weekend, culminerend in de etappezege van Bauke Mollema en de winstpartij van onze voetbalvrouwen op het eigen EK tegen Noorwegen.

Toen het stof van een druk sportweekend was neergedwarreld, herlas ik nog een keer het onluisterende interview met de KNVB-top in de Volkskrant. ‘We hebben fouten gemaakt, het moet anders,’ luidde de aankondiging op de voorpagina. En verderop: ‘KNVB zegt mea culpa.’

De foto bij het artikel was al veelzeggend. Met de handjes devoot gevouwen voor de aanzwellende buikjes probeerde het drietal Dirk Jan van der Zee (directeur amateurvoetbal), Michael van Praag (bondsvoorzitter) en Jean-Paul Decossaux (interim-directeur betaald voetbal) schuldbewust over te komen.

De top van de grootste sportbond van Nederland, een organisatie waar miljoenen in omgaan, ging door het stof op een zelden vertoonde manier. Zo bekende Decossaux dat hij eigenlijk totaal ongeschikt is als algemeen directeur van een voetbalbedrijf. Dat zegt dus de man die als interim-directeur een bondscoach (Blind) ontsloeg, een nieuwe roerganger (Advocaat) na een gênante speurtocht ergens opduikelde en uiteindelijk een technisch directeur (Van Breukelen) plompverloren bij het grof vuil parkeerde. En dat in een sfeer van ongekende chaos en incompetent handelen.

Met name de persconferenties waren een bond als de KNVB onwaardig. ‘We moeten een mediastrateeg aan boord hebben,’ trok Decossaux lering uit de tenenkrommende ontmoetingen met de sportpers die hij omschrijft als ‘blamages’. Alsof er op de media-afdeling van de KNVB nog niet genoeg oud-sportjournalisten en voorlichters rondlopen.

Natuurlijk belooft het trio beterschap, en ja, er komt een nieuw model dat moet leiden tot meer solidariteit bij de clubs onderling, maar moeten deze mannen opnieuw de kar gaan trekken?

Computer says no.