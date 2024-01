Vriend en vijand over Mark van Bommel

Mark van Bommel is 41, één jaar jonger dan Phillip Cocu toen die als hoofdtrainer aan het roer van PSV kwam te staan. De Limburger had dan ook het liefst nog een extra jaar gerijpt in de jeugd, maar heeft het nu plotseling al voor het zeggen.

Is Van Bommel meer voetballer dan trainer?

Bij zijn clubs Fortuna Sittard, PSV, FC Barcelona, Bayern München en AC Milan mag hij dan wel officieel als voetballer op de loonlijst hebben gestaan, al zijn oud-ploeggenoten zijn het erover eens dat de krullenbol uit het zuiden nu pas echt op zijn plek zit. Hoewel het telefoontje uit Eindhoven redelijk onverwacht kwam en hij ter plekke zijn fiat moest afgeven, wist hij het met voetbalschoenen aan al dikwijls beter. Hij had het echter niet voor het zeggen. Dat schuurde.

Wat leverde dat op?

Flinke ruzies met Marco van Basten (Oranje), Louis van Gaal (Bayern), Harry van Raaij (PSV) en Johan Cruijff. ‘Ik beschermde als aanvoerder de kleedkamer, dus als Louis onterecht iemand aanviel deed ik mijn mond open. Dat kon hij niet hebben,’ aldus Mark. Ook bij Van Basten wilde de middenvelder verhaal halen na een, in zijn ogen, onterechte wissel, maar ving bot. Voormalig PSV-voorzitter Van Raaij maakte hem woest door een telefoongesprek tussen beiden over Van Gaal op te nemen en uit te zenden, en Johan Cruijff kreeg de wind van voren toen hij kritiek uitte op de speelwijze van Nederland. ‘Laat die man zich lekker met Ajax bemoeien,’ foeterde Van Bommel. Gevolg: vier geëscaleerde situaties en het uitblijven van handen schudden met een deel van hen, tot op de dag van vandaag.

Wat moeten we weten over Mark van Bommel?

Zit je fout dan dien je sorry te zeggen om kans te maken op verzoening. Blijven excuses uit dan zwijgt hij je vakkundig dood. Het heeft hem heel wat jaren in Oranje ontnomen (Van Basten riep hem opnieuw op, maar Mark weigerde) maar ook respect bij zijn clubs opgeleverd.

Wat vindt Mark van Bommel van zichzelf?

‘In het topvoetbal kun je niet zacht zijn, want dan haal je het niet. Ja, misschien een jaar. Je moet tegen kritiek van je medespelers en trainer kunnen.’

Wat vinden wij van Mark van Bommel?

Hij is niet links, hij is niet rechts, maar rechtdoorzee.

Wat vinden anderen van Mark van Bommel?

John van Bommel (vader)

‘Dat Mark nu ineens trainer van PSV is, hebben we als familie totaal niet zien aankomen. Phillip Cocu vertrok onverwacht naar Fenerbahçe en direct ging bij hem in Rusland de telefoon. Of Mark à la minute wilde toezeggen de nieuwe job aan te nemen. Allemaal leuk en aardig, maar die rol had hij volgend jaar pas voor zich gezien en niet nu al. Dan was hij namelijk nooit naar het WK afgereisd. Wij als ouders zijn blij voor hem, maar staan er ook nuchter in. Als het straks allemaal wat minder fantastisch gaat, heeft iedereen namelijk ook weer de wijsheid in pacht. Mark heeft een echte winnaarsmentaliteit, kan ink chagrijnig zijn als hij verliest. Op die momenten laten wij hem altijd maar een dagje met rust om dat korte lontje even te ontlopen. Als kind was hij ook al zo. Bij verlies vlogen het dambord of het spel kaarten keihard over tafel. En als ik niet lang genoeg met hem voetbalde, rende hij huilend naar binnen om tegen z’n moeder te zeggen dat ik nog even door moest gaan. Ik had dan natuurlijk al een dag werken in de benen, maar ja, hij is enig kind. Dan doe je het toch maar.’

Kees Jansma (oud-perschef Oranje)

‘Mark heeft een aantal eigenschappen die prima bij het trainersvak passen, maar tegen je verlies kunnen is er daar niet een van. Bij Oranje heb ik hem meegemaakt tijdens het WK van 2010, waar we tweede van de wereld werden en dan is het een topgozer, maar op het EK van 2012 was hij verschrikkelijk. We vlogen er daar al in de groepsfase uit en dan heb je aan Mark een slechte. Dan is het een vrij lastige man, voor zichzelf en voor anderen. Daar zal hij toch beter mee moeten leren omgaan, de komende jaren kan hij zich er verder in ontwikkelen. Gelukkig zitten er ook veel goede kanten aan die jongen. Hij is hard, kan meedogenloos zijn, heeft een sterke mening en kan uitstekend communiceren of dat op de juiste momenten ook vooral niet doen. Hij kan aangenaam zijn, maar ook onaangenaam en daarmee dwingt hij vaak een hoop af. Benieuwd hoe ver hem dat als hoofdcoach bij een topclub als PSV brengt.’

John van den Heuvel (PSV-supporter en vriend)

‘Mark is zo gedreven in zijn vak dat het al zijn energie opslokt en ook alles ervoor moet wijken, soms zelfs ook zijn eigen gezin. Al kan hij dan ook wel weer als een familieman genieten van de momenten dat hij vakantie kan vieren. Het is iemand die vaak trucjes uithaalt met de tegenstander, zoals zijn spelers na een goal lang laten juichen op de helft van de tegenstander, zodat ze niet meteen weer kunnen aftrappen en druk zetten. Hij is bikkelhard, kiest niet voor het compromis, maar voor de harde lijn. Heel anders dan Van Basten die nog weleens het respect mis- te naar spelers toe die niet in zijn plaatje pasten.’