Dubbelinterview: Anker & Anker, de pretpleiters uit Leeuwarden

Ze noemen hun kantoor ‘Anker & Anker, voor al uw misdaden’. Voor de Friese tweeling Hans en Wim Anker heeft iedereen recht op een eerlijk proces, dus ze verdedigen ook de meest meedogenloze misdadigers. Tussen het mastklimmen en het spijkerslaan door. ‘Dat we ons in onze eigen tijd vermaken met dingen die we leuk vinden, gaat nimmer ten koste van het werk.’

Fotografie ANP , HH

‘Jij een neut, Joop?’ Als Hans en Wim Anker aanschuiven in de Ierse Pub in Leeuwarden, het grote cafe? dat zich op koprolafstand bevindt van hun statige advocatenkantoor, moeten er eerst twee glaasjes jonge jenever op tafel staan voordat het interview kan beginnen. De mannen komen net terug van de Zwolse rechtbank en zijn wel even toe aan wat ontspanning.

‘Hans bedacht in 1991 de naam van ons nieuw opgerichte advocatenkantoor,’ opent Wim Anker ons gesprek met een waargebeurde grap. ‘Hij stelde Anker & Anker voor; razend origineel natuurlijk. Heel knap en zonder reclamebureau; plopte zomaar ineens bij hem omhoog. Ik vond het geniaal. Helaas heeft hij dat hoge niveau na 1991 nooit meer gehaald.’ Zo. De broers zijn neergestreken, de toon is gezet. Het kantoor van goedlachse pleitbezorgers is gevestigd in een monumentaal pand van 6 eeuwen oud; er werken twintig mensen, onder wie negen juristen en vier chauffeurs.

Een klein nadeel van de locatie in de oude binnenstad kan het parkeren zijn, maar Wim Anker drukt dit punt van kritiek handig de kop in: ‘Parkeren is bij ons geen enkel probleem, want 98 procent van onze clie?nten zit vast.’ Hans Anker vult zijn broer met een guitig gezicht aan: ‘En de overige 2 procent heeft een rijontzegging.’ Wim: ‘Onze wachtkamer is eigenlijk altijd leeg en dat is een goed teken. De zware zaken zitten allemaal achter slot en grendel. Wie hier zelf binnenloopt, is een kruimeldief. Zo moet je het zien.’

