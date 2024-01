'Ali B verandert alles in stront. Stuur hem terug naar Marokko!'

Ali B is de enige Marokkaan in Nederland die in iemands tuin achter een struik mag schijten zonder dat hem ‘vuile Marokkaan’ wordt toegeroepen. Alle Nederlanders zijn dol op Ali B, mede omdat hij zich kapot werkt om ook als een Nederlander te worden beschouwd in plaats van als een klojo van wie je na één blik op z’n kanis weet dat hij zo Marokkaans is als een kameel in een boerka.

— Pas op: satire! Elke week fileert de onderschatte Vlaamse schrijver Herman Brusselmans een overschat persoon uit de wereldgeschiedenis. ‘Een stilistische oefening in iemand uitschelden’, zoals hij het zelf noemt. Dat kun je grappig vinden, of niet. Illustratie: Steve Nestorovski. —

Hij heet eigenlijk Ali Bouali en hij werd op 16 oktober 1981 in Zaandam geboren als zoon van Mohammed Bouali, een verhuurder van strandstoelen in bosrijke gebieden, en Bevlap Bouali-Al Bakouri, een vrouw die tot taak had om dag en nacht vijf meter achter haar man te lopen of ze zou weleens van de zweep kunnen krijgen. Ali B kon op school niet meekomen, kon op straat niet meekomen, kon uiteraard in de Marokkaanse buurten niet meekomen, en hij besloot om, na een blanke rapper te hebben gehoord, om zelf ook te gaan rappen. Kijk, nu is rappen an sich al de meest irritante manier om als een ezel te balken, maar Ali B voegt er nog meer dan één schep verschrikking, afstotelijkheid en totaal talentloze interpretaties aan toe.

Enkele van z’n rapsongs zijn Ik ben echt wel een echte Zaandammer hoor, Marokko? Nooit van gehoord en Mijn vrouw mag een bikini dragen. Hij bereikte met z’n oeuvre een publiek van halve zolen, driekwarttokkies en een paar Marokkaanse jongetjes die even wit als Ali B wilden zijn. Derhalve betekende hij voor de vorderende integratie van allochtonen in Nederland zoveel als Jort Kelder voor de definitieve afschaffing van de bretellenindustrie.

Met z’n onuitstaanbare fakehiphop werd Ali B volgens zichzelf niet beroemd genoeg, en tja, de roemlozen die van hun belabberdheid een lucratief beroep willen maken, die gaan natuurlijk met z’n allen voor de Nederlandse tv werken. En Ali B was op alle gebieden vanzelfsprekend belabberd genoeg om het ene na het andere programma door z’n strot geduwd te krijgen, met uitschieters als Tips voor Marokkanen om niet als Marokkanen herkend te worden, Als je geboortegrond Zaandams is en de uitschieter naar beneden: Ali B Op Volle Toeren, waarin hij andere nitwits liederen liet rappen van befaamde Nederlandse has beens. Zo bracht hij Brigitte Kaandorp zover dat ze een song van Lange Frans op zo’n manier rapte dat haar memmen uit haar beha floepten. Uiteraard kreeg Ali B voor alles wat hij aanraakte en wat derhalve in stront veranderde, vele prijzen, en om de drie af leveringen van om het even welke Nederlandse talkshow mag hij opdraven om onzin uit te kramen, z’n kapsel van een gekeelde lama te laten bewonderen en te benadrukken dat hij zich niet kan herinneren hoe het voelt om een Marokkaan te zijn. Stuur hem terug!