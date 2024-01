'Laat je eens vastbinden en blijf op je rug liggen terwijl ze je berijdt'

Vorige week gaf onze seksexpert al wat tips ter verlevendiging van een ingedut seksleven, deze keer doet ze er nog een schepje bovenop.

Fotografie Jasper Suyk

‘Ik wil méér seks dan mijn vrouw’, was de wanhoopskreet waar ik vorige week op reageerde. De basisvoorwaarden voor goede seks in een langdurige relatie zijn aan de orde geweest: ruim relatie-issues uit de weg, zorg dat je aantrekkelijk blijft en doe je best in bed. Wil je de seks in je relatie nieuw leven inblazen? Dan moet je er hard aan trekken. Troost je: als jij ervoor gaat, mag je dat ook van je vrouw verwachten.

Helaas: succes is niet gegarandeerd. Je voldoet aan alle voorwaarden, jullie hebben het goed, je houdt van haar, wilt haar niet kwijt, maar jullie behoeften, wensen en fantasieën lopen uiteen.

Eerst maar even over de kwantiteit. De kans is groot dat jij – op enig moment in jullie lange relatie – meer wilt dan zij. Vraag 1 is: heeft zij echt minder zin, of komt de situatie waarin zij spontaan zin krijgt in seks, minder voor? In het laatste geval is mijn advies: blijf niet wachten op het goede moment. Nu moeten de dames aan de bak. Tegen hen wil ik zeggen: het is use it or lose it. Voor het goede doel máák je maar zin. Spreek een minimum frequentie af en houd je daaraan. Botst dat met jullie romantische idealen? Jammer dan. Als je afspraken maakt over wie de kinderen van school haalt, prik je ook het moment in de agenda dat het meest geschikt is voor een potje neuken. Vooraf denk je: oh man, laat me met rust, achteraf ben je hartstikke blij.

Happy ending

Wat nou als dit niet werkt: zij heeft écht minder zin. Jullie zijn een fantastische match, als jullie seks hebben is het lekker, maar er is een fundamenteel verschil in lust. Belangrijke vraag is: kunnen jullie dit van elkaar accepteren? Accepteert zij het feit dat jij meer wilt als een normale behoefte? Accepteer jij dat zij minder zin heeft en zie je het niet als een persoonlijke afwijzing? Als het antwoord ja is, kunnen jullie bedenken hoe jij aan je gerief komt. Je kan natuurlijk masturberen, al dan niet met porno. Veel leuker is het als zij je wil helpen. Pijpen, aftrekken: er is van alles mogelijk zonder dat ze meedoet. En misschien gunt ze je dat je je af en toe laat masseren met happy ending.

Laat je eens vastbinden en blijf op je rug liggen terwijl zij je ­berijdt

Kom je in de verleiding om buiten de pot te piesen? Vooropgesteld: een slippertje in the heat of the moment moet in elke goede relatie vergeven worden, vind ik. Maar doelbewust vreemdgaan? Als je relatie je lief is: doe het niet. Mijn definitie van vreemdgaan is: je hebt seks met een ander tegen de afspraken in, je doet dit stiekem en liegt erover. Het maakt veel kapot, schaadt vertrouwen en intimiteit. Met toestemming van je partner seks buiten de deur zoeken bewijst dat zij ruimdenkend is, maar ook dat levert een risico op voor jullie relatie. Alleen in uitzonderlijke gevallen, als je een rotsvast vertrouwen hebt in elkaar en in jezelf, en als je de intimiteit met je eigen partner weet vast te houden, kan het werken.

Grenzen oprekken

En dan de laatste kwestie. Passen jullie seksueel bij elkaar? Het kan zijn dat je allebei van seks houdt, maar verschillende dingen lekker vindt. Ook hier is weer de vraag: kan je de behoeftes van de ander accepteren? Het loont de moeite om te kijken hoe ver je mee kan gaan met elkaar. Je grenzen oprekken kan geen kwaad. En een beetje aandringen mag best, soms moet een van beiden even over de drempel geholpen worden. Dus als jij bij voorkeur het alfamannetje bent: laat je eens vastbinden en blijf op je rug liggen terwijl zij je berijdt.

En wees niet bang om afspraken te maken. Hebben jullie allebei je favoriete houding, of rollenspel? Wat is er mis met om de beurt?

Als een van jullie een hele sterke voorkeur heeft waar de ander echt niet in mee wil gaan, wat dan? Als je elkaar bevredigende seks gúnt, ook als je die zelf niet kan bieden, vind je misschien een oplossing, die altijd begint met ‘erover praten’.

Lukt het jullie helemaal niet om samen fijne seks te hebben? Dan wordt het moeilijk. Er speelt namelijk een kip-eikwestie: een goede relatie leidt tot goede seks, goede seks leidt tot een goede relatie. Het levert intimiteit op, mildheid, een goed gevoel over elkaar. Zonder seks mis je een belangrijk instrument om de sfeer op te klaren.

Als je me vraagt: is een relatie zónder of met heel weinig seks voorstelbaar? Echt alleen als je er allebei volledig vrede mee hebt. Jullie zijn nog lang niet zover. Dus aan de slag en succes!