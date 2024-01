'EK vrouwenvoetbal: de sfeer wordt uitstekend, nu het voetbal nog'

Als het over vrouwenvoetbal gaat, beschik ik over een nogal vilein trackrecord. Dat is begonnen begin jaren 90 toen ik voor het Haarlems Dagblad naar een wedstrijd van de plaatselijke hoofdklasser Schoten werd gestuurd. Ik herinner me de omschrijving van de wat stevig uitgevallen keeper (‘Een kruising tussen Piet Schrijvers en Ien Dales’) en de algehele typering dat ‘vrouwenvoetbal zonde is van het gras’. Zinnen waar ik me nu lichtjes voor schaam. Het waren m’n vlegeljaren in de sportjournalistiek, zullen we maar zeggen. De ingezonden brievenrubriek van de krant bleek de grote winnaar.

Fotografie ANP

Zo’n 25 jaar later heeft het vrouwenvoetbal een complete metamorfose ondergaan met dank aan pioniers als Vera Pauw en de net gestopte Daphne Koster. Veel profclubs hebben een vrouwentak, er is een redelijk opgetuigde eredivisie en de sport is ongekend populair bij jonge meisjes. Als de KNVB de sport nu ook nog eens serieus gaat nemen, in plaats van het weg te stoppen bij de amateurtak, kunnen hoofdrolspelers als goalgetter Vivianne Miedema echt uitgroeien tot vedetten.

Waarmee ik niet wil zeggen dat vrouwenvoetbal meteen een lust voor het oog is. Twee jaar geleden, in de aanloop naar het WK in Canada, werden onze leeuwinnen opgepimpt tot ware voetballerina’s, maar de werkelijkheid bleek een heel andere. Eerlijk gezegd waren de wedstrijden van het Nederlands elftal niet om aan te gluren, zelfs niet als er door een andere kleur bril werd gekeken. Met hangen en wurgen werd de achtste finale gehaald, waarin roemloos werd verloren van Japan. Dat de wedstrijden van de Oranje-welpjes in onze nacht werden afgewerkt, bleek een zegen. De herkansing volgt vanaf komende zondag als in de Utrechtse Galgenwaard wordt afgetrapt voor het EK in eigen land met Nederland-Noorwegen als aantrekkelijk affiche. De speelsters schilderen in elk interview het eigen team af als outsider, vooral het promotionele aspect van het evenement wordt benadrukt. In die zin lijkt het toernooi al geslaagd, alle groepsduels van de Oranje Leeuwinnen zijn uitverkocht, de sfeer lijkt op voorhand uitmuntend. Nu het voetbal nog.